Об этом в эфире 24 Канала отметил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан, добавив, что Украина должна обратиться за системами THAAD и предложить развернуть системы Aegis для выполнения различных задач, одна из которых предусматривала бы прикрытие Европы (стран НАТО) от российских межконтинентальных баллистических ракет.

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Между действующей и новой администрацией Белого дома вероятно есть договоренности

Сейчас, по мнению военного эксперта, уже есть определенные решения и договоренности, которые были достигнуты между президентом США, который покинет Белый дом (Байденом) и тем, который туда войдет (Трампом).

Те действия, которые были сделаны за последние 1,5 недели, свидетельствуют о том, что наконец Салливан с Бернсом, как минимум, отстранены от тела и ушей президента и уже идет согласование действий с будущей командой нового лидера США,

– считает Свитан.

С его слов, сейчас принимаются меры, которые в дальнейшем будут усиливаться командой Трампа. Уже сегодня удается решить большое количество украинских вопросов.

В частности, Свитан напомнил, что ВСУ получили ATACMS, Storm Shadow, SCALP и долгожданное разрешение бить вглубь России. Кроме того, по его словам, в Украину прибывает новая техника и боеприпасы.

"Ряд вопросов по Украине обсуждается уже в Республиканской партии, пусть пока точечно, но это голоса, которые впоследствии сольются в мощный хор для помощи армии Украины. Попытка россиян поиграть и запустить этот "Кокошник" ("Орешник" – 24 Канал), которым ударили по Днепру, сыграла с ними плохую шутку", – озвучил Свитан.

Россия окажется под еще большим давлением Запада

Сейчас, по мнению военного эксперта, запустился еще и санкционный механизм, эти ограничения вероятно тоже согласованы с новой командой Трампа.

Это означает, что давление на Россию будет очень серьезным, проблемы в течение следующих 8 недель ожидаются не в Украине, а в России. Россияне сейчас должны понять для себя, с какой скоростью им придется сворачивать свою миссию в Украине, где остановиться,

– озвучил Свитан.

В России, по мнению военного эксперта, в будущем будет большое количество проблем, что ухудшается еще и отношением Китая, который тоже понимает, что против Кремля сейчас в большей степени оказывается давление.

Китай не случайно остановил денежные переводы даже в юанях, потому что Си Цзиньпин осознает, что впереди будет усиление санкционного давления. Для России это будут вторичные санкции, что ударит по экономике Китая,

– подытожил Свитан.