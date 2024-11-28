Про це в етері 24 Каналу наголосив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан, додавши, що Україна має звернутися за системами THAAD і запропонувати розгорнути системи Aegis для виконання різних завдань, одне з яких передбачало б прикриття Європи (країн НАТО) від російських міжконтинентальних балістичних ракет.

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Між чинною і новою адміністрацією Білого дому ймовірно є домовленості

Наразі, на думку військового експерта, вже є певні рішення та домовленості, які були досягнуті між президентом США, який покине Білий дім (Байденом) і тим, який туди увійде (Трампом).

Ті дії, які були зроблені за останні 1,5 тижня, свідчать про те, що нарешті Салліван з Бернсом, як мінімум, відсторонені від тіла та вух президента і вже триває погодження дій з майбутньою командою нового лідера США,

– вважає Світан.

З його слів, зараз вживаються міри, які надалі будуть посилюватися командою Трампа. Вже сьогодні вдається з'ясувати велику кількість українських питань.

Зокрема, Світан нагадав, що ЗСУ отримали ATACMS, Storm Shadow, SCALP і довгоочікуваний дозвіл бити вглиб Росії. Крім того, з його слів, в Україну прибуває нова техніка та боєприпаси.

"Низка питань щодо України обговорюється вже в Республіканській партії, нехай поки що точково, але це голоси, які згодом зіллються в потужний хор для допомоги армії України. Спроба росіян погратися і запустити цей "Кокошник" ("Орешник" – 24 Канал), яким вдарили по Дніпру, зіграла з ними поганий жарт", – озвучив Світан.

Росія опиниться під ще більшим тиском Заходу

Зараз, на думку військового експерта, запустився ще й санкційний механізм, ці обмеження ймовірно теж погоджені з новою командою Трампа.

Це означає, що тиск на Росію буде дуже серйозним, проблеми впродовж наступних 8 тижнів очікуються не в Україні, а в Росії. Росіяни зараз мають зрозуміти для себе, з якою швидкістю їм доведеться згортати свою місію в Україні, де зупинитися,

– озвучив Світан.

В Росії, на думку військового експерта, надалі буде велика кількість проблем, що погіршується ще й ставленням Китаю, який теж розуміє, що проти Кремля нині більшою мірою чиниться тиск.

Китай не випадково зупинив грошові перекази навіть в юанях, бо Сі Цзіньпін усвідомлює, що попереду буде посилення санкційного тиску. Для Росії це будуть вторинні санкції, що вдарить по економіці Китаю,

– підсумував Світан.