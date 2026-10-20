Зеленский призвал сенаторов США оказать давление на Трампа в вопросе помощи Украине, – Axios

Владимир Зеленский провел переговоры с сенаторами США по поводу проблем с оказанием помощи. Президент подчеркнул, что у Украины почти закончились ракеты Patriot из-за искусственного затягивания поставок.

Кроме того, президент обсуждал с республиканцами и демократами последние действия американской администрации. Об этом сообщает Axios.

Что сказал Зеленский?

Во время беседы с двухпартийной группой во главе с Томом Тиллисом и Ричардом Блюменталем украинский лидер обозначил препятствия, с которыми столкнулась страна после последних контактов с американской стороной. Глава государства призвал законодателей оказать влияние на Белый дом, чтобы разблокировать критически важную военную помощь и обмен информацией.

В частности, связь через системы Starlink и Starshield остается частично ограниченной, что противоречит публичным заявлениям американской администрации. По словам президента, Киев до сих пор не получил никаких внятных объяснений относительно причин таких действий партнеров.

У нас до сих пор нет объяснения этому. К сожалению, мы слышим только разные странные истории. Это мешает Украине сбивать российские ударные дроны,

– подчеркнул Зеленский.

Ситуация обострилась и из-за того, что за последнюю неделю Украина трижды не получала от США предупреждений о пусках баллистических ракет со стороны России. Помимо ограничений в разведке, возникли трудности со средствами противовоздушной обороны. По словам главы государства, глава Пентагона Пит Хегсет не одобряет передачу ракет-перехватчиков Patriot и ракет AIM-9x для комплексов NASAMS, хотя союзники по НАТО уже полностью профинансировали эти закупки. Президент отметил, что в Белом доме приняли сознательное решение затормозить поддержку.

У нас почти не осталось ракет Patriot от партнеров из США... Все это говорит о том, что было принято какое-то политическое решение, чтобы замедлить нашу поддержку. Мы хотим понять, что происходит, почему это происходит и к чему все это ведет,

– заявил Зеленский.

Он поделился подробностями переговоров со спецпредставителями Дональда Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Во время встречи Киев предложил приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на 30 дней в обмен на поставку противоракет "Патриот" для защиты от российской баллистики в течение этого срока, однако посланники не проявили интереса к этой инициативе.

Несмотря на это, Зеленский заявил о готовности встретиться с американскими представителями в Норвегии, после чего Виткофф и Кушнер могут отправиться в Москву на переговоры с Путиным.

Республиканец Том Тиллис заявил, что Конгресс поддерживает Украину и европейских союзников "в пресечении жестокой российской агрессии и обеспечении прочного мира".

Двухпартийная поддержка Украины была очевидной и однозначной, и мы продемонстрируем это своими дальнейшими действиями. Умиротворение не сработает с Путиным – головорезом, который понимает только силу и принуждение,

– заявил демократ Ричард Блюменталь.

В воскресенье, 18 октября, глава государства подчеркнул, что ряд недружественных действий Вашингтона свидетельствует о попытках склонить Украину к капитуляции перед Россией. Белый дом требует прекратить удары по НПЗ, одновременно угрожая ограничить Киев в доступе к другой помощи.