Давление и возможность не идти на двусторонний формат, – Подоляк о России среди гарантов

Украина рассматривает возможность заключения международного договора о гарантиях своей безопасности. Среди подписантов может оказаться и Россия.

Советник главы Офиса Президента рассказал, какие пути гарантии своей безопасности ищет Украина. Хорошим вариантом может стать международный договор с участием многих стран, который должен действовать как пятая статья НАТО о коллективной защите.

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Россия среди гарантов безопасности

Гарантами безопасности могут стать Китай, Турция, США, Франция, Германия, Израиль, Канада, Италия. В этом списке может оказаться и Россия.

Как сообщил Михаил Подоляк, это может дать ряд преимуществ.

Это накладывает на россиян много дополнительного давления и позволяет нам не идти на сложный двусторонний формат.

– сказал Подоляк.

Кроме того, оккупанты привыкли не учитывать никаких двусторонних договоренностей, поэтому рамки многостороннего договора будут эффективно сдерживать агрессора.

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