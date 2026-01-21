Разговоров значительно больше, чем об Украине: какое решение по Гренландии предложили в Давосе

На Всемирном экономическом форуме в Давосе внимательно следят за сигналами из США относительно возможных переговоров и контактов с Россией. Однако в кулуарах все больше обсуждают другую тему, которая резко поднялась в повестке дня и оттесняет Украину.

Ведущая 24 Канала Андриана Кучер в эфире 24 Канала объяснила, что на этот раз центр внимания сместился на Гренландию. Она рассказала об одном варианте решения, который там сейчас осторожно обсуждают, но пока непонятно, сможет ли он снять напряжение.

Какие аргументы Трамп озвучил по Гренландии?

По словам Андрианы Кучер, Дональд Трамп объяснял интерес к Гренландии вопросом безопасности и ответственностью союзников в НАТО. Он настаивал, что именно США якобы имеют реальные возможности гарантировать защиту острова и сдержать угрозы в регионе.

Ни одна страна, кроме Соединенных Штатов, не может реально гарантировать безопасность Гренландии,

– заявил президент США.

Трамп также перешел к историческим примерам и подал их так, будто Америка уже когда-то "спасла" остров для Дании. Он утверждал, что США воевали, чтобы не допустить закрепления врагов в полушарии, а затем вернули Гренландию Дании после победы в войне.

Без нас они бы сегодня говорили на немецком и немного на японском,

– сказал американский лидер.

Отдельно он повторял, что Дания якобы не способна защитить остров, и сводил тему к противодействию интересам России и Китая. Он подкреплял свои заявления тезисом о силе американской армии и ее роли как главного гаранта безопасности в регионе.

Компромисс по Гренландии

После выступления Трампа в Давосе ожидали его контактов с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По словам Андрианы Кучер, именно Рютте пытался собрать позиции сторон и искал формулу, которая могла бы уменьшить напряжение вокруг острова без резких шагов. Она рассказала, что в кулуарах обсуждали идею изменить соглашение 1951 года между США и Данией.

Интересно! Соглашение 1951 года между США и Данией (Agreement Relating to the Defense of Greenland, подписано 27 апреля 1951 года) определяет рамку обороны Гренландии в рамках НАТО. Оно позволяет США создавать и обслуживать согласованные "оборонные районы", строить и эксплуатировать там инфраструктуру, размещать персонал и обеспечивать функционирование объектов. В то же время документ прямо отмечает, что это происходит без ущерба суверенитету Дании, а над оборонными районами должны развеваться флаги обеих стран.

Речь шла о варианте с дополнительным пунктом, который должен был бы заблокировать китайские инвестиции в Гренландию, чтобы снять часть аргументов о "угрозе" и таким образом ослабить давление Вашингтона на Копенгаген.

Компромиссным вариантом могло быть внесение пункта о невозможности китайских инвестиций в этот остров,

– отметила Кучер.

Однако, есть много сомнений, сработает ли этот подход, учитывая жесткую риторику Трампа и его команды. Она отметила, что даже представители американской администрации, от которых раньше не ждали таких заявлений, говорят в том же тоне и повторяют тезис о необходимости США "владеть" островом.

Пойдет ли Трамп на силовой сценарий в отношении острова?

В то же время часть американского истеблишмента, по словам ведущей, относится к этим заявлениям скептически и считает их опасным блефом. Она объяснила, что силовой сценарий с привлечением американской армии может стать тем шагом, который резко расколет общество, а поддержки для таких действий внутри страны сейчас нет.

Внутри Соединенных Штатов нет консенсуса и нет общего одобрения подобных агрессивных действий,

– отметила ведущая.

В то же время она отметила, что риторика Трампа и его команды выглядит все более жесткой, и это уже само по себе становится фактором давления на Европу. Кучер также обратила внимание на тревожную параллель: в прошлом подобные успокаивающие оценки звучали и перед полномасштабным вторжением России, когда многие не верили в силовой сценарий до последнего.

Очень подобную логику и комментарии мы слышали накануне полномасштабного российского вторжения в Украину,

– сказала Кучер.

