Экономический форум в Давосе: какие возможности откроет для Украины

В Швейцарии стартовал Давосский форум, который продлится с 15 по 19 января. Главной темой переговоров станет прекращение войны в Украине. В то же время в Кремле заявили, что форум в Давосе не будет иметь никакого результата, ведь страна-агрессор не участвует в нем.

В эфире 24 Канала глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко рассказал, какое значение для Украины имеют переговоры. Кстати, Владимир Зеленский 16 января также выступит на экономическом форуме в Давосе.

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Что будет просить украинская делегация

Украина едет на Давосский форум со своими традиционными месседжами – предоставление оружия и продвижение украинской формулы мира.

Как заметил Божко, о форуме в Давосе не стоит говорить, как, например, о саммите G7, саммите Евросоюза или НАТО, ведь Давос – неформальная тусовка. Туда приезжают за знакомствами и связями, которые затем могут быть конвертированы в потенциально взаимовыгодную совместную работу.

Для нашей делегации это возможность глубже бросить украинский якорь в западное море, но не стоит ожидать от такого формата форумов решений. Ведь объективно эти форумы нужны не для решений, а для сверки компасов,

– отметил глава центра политических студий "Доктрина".

По его мнению, Украине не стоит ожидать чего-то оформленного и быстрого от форума в Давосе, потому что как институт он не принимает никаких решений.

Какие перспективы Украине дает форум в Давосе

Многим западным политикам интересно не просто абстрактно услышать об Украине, а узнать конкретно о нынешнем положении, приоритетах и реалистической позиции. Это причина, почему западные лидеры будут слушать Зеленского и других украинских политиков.

Сейчас для Украины гораздо важнее участие в неформальных мероприятиях. В тех условиях, когда мы видим все больше отказа со стороны Запада, мы должны работать не сверху, ведь не политики формируют консенсусы, удерживающие положение,

– убежден Божко.

По его словам, Украина должна работать на уровне аналитиков, экспертов, ученых, культурных деятелей, правозащитников и даже экологов. Потому что именно на этом среднем уровне формируется реальное представление о текущем состоянии политики, из которого затем на высших площадках выстраивается цепочка действий.

"Нам нужно больше работать именно с неформальными институтами. Туда, куда не ездят президенты, там нужно появляться украинцам", – подытожил глава центра политических студий "Доктрина".

Давосский форум: что известно