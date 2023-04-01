Даже банку с вареньем разбили: после подозрения митрополит Павел быстро покинул Лавру

Бывший наместник Киево-Печерской лавры Павел Лебедь после вручения подозрения поспешил покинуть территорию святыни на своем мерседесе.

Представитель УПЦ МП очень спешил, а его помощники очевидно – нервничали. Напряжение не выдержала даже банка с малиновым вареньем, которую пытался унести с собой митрополит. В сети опубликовали видео с места событий. 24 Канал.

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На видео видно, как митрополит быстро пытается сесть в свой мерседес, а его помощники упаковывают некоторые вещи. Похоже, варенье – одна из самых необходимых вещей для митрополита.

Митрополит Павел уехал из Лавры: видео

Впрочем, банка, к сожалению, разбилась. Пришлось ехать без джема. В сети возмутились, что митрополит Павел так спешил, что даже не убрал за собой – разбитая банка так и остался посреди дороги.

Помощник митрополита разбил банку варенья: видео

Паше "Мерседесу" СБУ объявила подозрение

Утром 1 апреля СБУ вручила бывшему главе Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу Лебедю подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Лебедя подозревают в разжигании религиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России.

В УПЦ заявляют, что в настоящее время в доме митрополита проводят обыски.

На 12:00 ему назначили допрос, после которого будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Паша "Мерседес" и российский след

Митрополит Павел неоднократно проявлял свою пророссийскую позицию. Во время столкновений на территории Лавры, которые произошли 31 марта, он отказался сказать, что Россия начала войну против Украины, а вместо этого начал "дергаться" с журналистами.

Еще в 2018 году Павел Лебедь говорил, что Крым никогда не был украинским, а Украина является агрессором на Донбассе. Больше об этом читайте в нашем материале – "Митрополит Павел готов бить за Лавру: от Бога или ирода проклятия за выселение УПЦ МП".

Паша "Мерседес" призвал представителей и верующих УПЦ МП бойкотировать решение государства по переходу Киево-Печерской лавры в собственность государства. Напомним, что Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. И уже 29 марта монахи должны были покинуть территорию святыни.

Павел Лебедь заявил, что этого не будет, настроил прихожан не разрешить выселение монахов, а сам записал гневное видеообращение к президенту, в котором взялся проклинать его и представителей Минкульта.