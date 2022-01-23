Такое мнение в эфире 24 канала высказал журналист Роман Цимбалюк. Он отметил, что это демонстрируют даже социологические опросы.

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"Даже фанаты Путина не хотят жить как в Донецке", – подчеркнул он.

Цимбалюк о жизни в ОРДЛО

Он предположил, что, наверное, все-таки есть часть смельчаков, которые бы на это согласились. Однако большинство людей хотят получать пенсию, свободно перемещаться, ездить к своим детям или внукам, как минимум, без границ.

Оккупированный Донбасс – это пролог. Пролог того, как выглядела бы федерализация Украины, которой они пытаются добиться от нас. Роман Цимбалюк Журналист

Как пояснил Цимбалюк, федерализация Украины в понимании российской власти предусматривает создание границ между областями государства.

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