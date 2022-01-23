Таку думку в ефірі 24 каналу висловив журналіст Роман Цимбалюк. Він зазначив, що це демонструють навіть соціологічні опитування.
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"Навіть фанати Путіна не хочуть жити як в Донецьку", – наголосив він.
Цимбалюк про життя в ОРДЛО
Він припустив, що, напевно, таки є частина відчайдух, які б на це погодились. Однак більшість людей хочуть отримувати пенсію, вільного переміщуватись, їздити до своїх дітей чи внуків, як мінімум, без кордонів.
Окупований Донбас – це пролог. Пролог того, як виглядала б федералізація України, якої вони намагаються добитись від нас.
Як пояснив Цимбалюк, федералізація України в розумінні російської влади передбачає створення кордонів між областями держави.
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