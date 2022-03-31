Даже фото есть: разведка опубликовала данные десантников Беларуси, которые помогают РФ в войне

31 марта 2022 , 17:26
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Источник:

Главное управление разведки МО Украины

Главное управление разведки Украины раздобыло персональные данные отдельных белорусских военнослужащих, которые помогают России воевать против Украины.

Всего в списке 106 человек из 38 десантно-штурмовой бригады воинской части 92616 в городе Брест.  

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Украинская разведка получила такие личные данные, как: фамилия, имя и отчество; воинское звание; должность; идентификационный номер; адрес регистрации/проживания; контактные телефоны; марки и номера авто в собственности.

Также есть даже фото некоторых белорусских военнослужащих, выполняющих преступные приказы против украинского народа.

Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности,
 – отметили в украинской разведке.

Данные отдельных белорусских военнослужащих, воюющих против Украины:

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Автор: Анастасія Кушпіт