Даже фото есть: разведка опубликовала данные десантников Беларуси, которые помогают РФ в войне
Источник:Главное управление разведки МО Украины
Главное управление разведки Украины раздобыло персональные данные отдельных белорусских военнослужащих, которые помогают России воевать против Украины.
Всего в списке 106 человек из 38 десантно-штурмовой бригады воинской части 92616 в городе Брест.
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Украинская разведка получила такие личные данные, как: фамилия, имя и отчество; воинское звание; должность; идентификационный номер; адрес регистрации/проживания; контактные телефоны; марки и номера авто в собственности.
Также есть даже фото некоторых белорусских военнослужащих, выполняющих преступные приказы против украинского народа.
Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности,
– отметили в украинской разведке.
Данные отдельных белорусских военнослужащих, воюющих против Украины:
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