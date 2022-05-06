Даже Лавров до конца не верил, что будет полномасштабная война против Украины, – Грозев

Окружение Владимира Путина не ожидало, что президент России начнет полномасштабную войну против Украины. Приближенные к Путину люди предполагали, что Россия ограничится эскалацией конфликта на Донбассе.

Лавров был шокирован, когда узнал, что это будет реальная война, – Грозев

Соответствующее мнение высказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. По его словам, Путин не сообщал своему окружению о намерении полномасштабной войны против Украины.

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Вторжения России не ожидал даже глава российского МИДа Сергей Лавров. В своем заявлении Грозев ссылается на источник, близко знакомый с дочерью российского министра иностранных дел.

Даже Лавров верил до конца, что это будет что-то вроде угроз войны, но реально – только "ДНР" и "ЛНР". Он сам был в шоке, когда узнал, что это будет реальная война,

– рассказал расследователь.

Грозев высказал предположение, что на фоне войны публичные заявления ведущих российских чиновников звучат неубедительно именно потому, что Путин не поставил их в известность.

В качестве примера он привел пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Журналист считает, что Песков не верит в то, что говорит.

"Поэтому такое лицо у Пескова. Очень сложно назвать это одухотворенным лицом и сказать, что он верит в то, что говорит. Такого мы раньше не видели. Но, к сожалению, элита очень боится", – считает журналист.

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Грозев также заявил, что российская элита пока не готова выступить против Путина и свергнуть диктатора. Однако он рассказал, что российские олигархи думают, как закончить войну в Украине.

Недавно мы с коллегами слушали запись одну, друга очень близкого Путину олигарха, который другому олигарху рассказывает, что лучше, чтобы он умер от этого (вероятно болезни – 24 канал), потому что он нас уничтожил, он уничтожает Украину, он уничтожает Россию. Вот они как думают. И это так и есть. То есть, они активно и пассивно сейчас обдумывают, как закончить это,

– резюмировал Грозев.

Вторжение России в Украину: главное

Российские военные 24 февраля вторглись в Украину, совершив обстрелы по большинству регионов нашей страны. Оккупанты столкнулись с мощным сопротивлением Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на утро 6 мая, по данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла почти 25 тысяч военных в войне против Украины. На этом фоне в России провалили скрытую мобилизацию. Ожидается, что Путин может объявить о мобилизации на 9 мая.

Также следует обратить внимание, что в последнее время в России произошла серия терактов. Это тоже может являться поводом к объявлению общей мобилизации.

В конце марта войска агрессора были вынуждены отступать с Севера из-за успешных действий ВСУ. Враг сосредоточил силы на Востоке и Юге.

Российские военные блокируют Мариуполь, который уничтожили почти до основания. Также в целях оккупантов выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Украинские военные героически дают отпор врагу по всем направлениям.

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