Даже ливень против оккупантов, – Кулеба о приезде Лаврова в Крым

Сергей Лавров прибыл в оккупированный Крым на пропагандистский форум "Таврида". Однако из-за непогоды, которая разгулялась на полуострове, политику не смогли провести экскурсию. Дмитрий Кулеба заметил, что даже ливень против оккупантов.

Глава Министерства иностранных дел Кулеба заметил, что это "еще камни с неба не начали падать". Кроме того, политик заверил: саммиту Крымской платформы погода не помешает.

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Даже ливень – против российских оккупантов, и это еще "камни с неба не начали падать. А вот саммит Крымской платформы состоится при любой погоде,

– подчеркнул Кулеба.

Глава МИД России Лавров приехал в Судак на форум "Таврида", который оккупанты организуют с 2014 года. Однако в это время же время полуостров накрыла непогода. Особенно сложная ситуация вблизи города Керчь.

Лавров о Крымской платформе

Российскому политику не дает покоя предстоящий саммит Крымской платформы, который состоится 23 августа.

В частности, во время "Тавриды" Лавров заявил, что "через неделю состоится очередной шабаш – Крымская платформа".

По словам главы российского МИД, это мероприятие якобы "будет развивать неонацистские настроения Киева".