Глава Міністерства закордонних справ Кулеба зауважив, що це "ще камені з неба не почали падати". Окрім того, політик запевнив: саміту Кримської платформи погода не завадить.
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Навіть злива – проти російських окупантів, і це ще "камені з неба" не почали падати. А от саміт Кримської платформи відбудеться за будь-якої погоди,
– наголосив Кулеба.
Очільник МЗС Росії Лавров приїхав у Судак на форум "Таврида", який окупанти організовують від 2014 року. Однак у цей час же час півострів накрила негода. Особливо складна ситуація поблизу міста Керч.
Лавров про Кримську платформу
- Російському політику не дає спокою майбутній саміт Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.
- Зокрема, під час "Тавриди" Лавров заявив, що "через тиждень відбудеться черговий шабаш – Кримська платформа".
- За словами глави російського МЗС, цей захід начебто "розвиватиме неонацистські настрої Києва".