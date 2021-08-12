Глава Міністерства закордонних справ Кулеба зауважив, що це "ще камені з неба не почали падати". Окрім того, політик запевнив: саміту Кримської платформи погода не завадить.

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Навіть злива – проти російських окупантів, і це ще "камені з неба" не почали падати. А от саміт Кримської платформи відбудеться за будь-якої погоди,

– наголосив Кулеба.

Очільник МЗС Росії Лавров приїхав у Судак на форум "Таврида", який окупанти організовують від 2014 року. Однак у цей час же час півострів накрила негода. Особливо складна ситуація поблизу міста Керч.

Лавров про Кримську платформу

Російському політику не дає спокою майбутній саміт Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.

Зокрема, під час "Тавриди" Лавров заявив, що "через тиждень відбудеться черговий шабаш – Кримська платформа".

За словами глави російського МЗС, цей захід начебто "розвиватиме неонацистські настрої Києва".

Зауважте! Участь у саміті Кримської платформи візьмуть 38 учасників.