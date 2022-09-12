Даже окна задрожали: в Ростове, Таганроге и ряде других городов сообщают о сильном взрыве

Громкий взрыв слышали жители сразу нескольких городов юга россии, в частности, в Ростове и Таганроге. Вероятно, взрыв был мощный. Официально российские власти еще никак не прокомментировали инцидент.

О "хлопке" сообщают местные телеграм-каналы и уже подхватили российские СМИ. Так, в Ростове после взрыва появилось облако черного дыма, а в Таганроге жители сообщают о работе ПВО в небе.

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Как минимум громкий хлопок слышали:

в Ростове: центр, Западный, Суворовский и другие районы города;

в Азове;

в Таганроге;

в Новошахтинске;

в Шахтах;

в Новочеркасск;

в Аксае;

в Ейске.

Местные говорят, слышали не" хлопок", а именно взрыв

Что интересно, на одном из видео очевидица отмечает, что слышала не просто хлопок, а настоящий взрыв.

"Не хлопок, а взрыв, просто взрыв", – жалуется россиянка.