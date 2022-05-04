Даже с оружием США – это тяжелое и кровавое дело, – Арестович о войне в Украине

Алексей Арестович рассказал, что США и европейские страны передают Украине вооружение. Однако война – это кровавое дело, а победа приобретается тяжелой ценой.

Об этом советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал в эфире 24 каналу.

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По его словам, украинские военные уже используют Switchblade (БПЛА) и артиллерию, переданные нам западными странами.

"Но существенные изменения на фронте могут быть реализованы только путем накопления. К примеру, гаубицы не просто должны быть на фронте, их нужно сосредоточить 60 штук в одном месте. Тогда можно будет изменить ситуацию в нашу пользу", – говорит он.

Но, как подчеркнул Арестович, надо понимать, что в Украину уже едут российские гаубицы, и они не хуже американских.

Воевать реально сложно и тяжело. Поэтому даже с американским оружием, западными поставками в приличном количестве – это все равно очень тяжелое и кровавое дело,

– заявил он.

Советник главы ОП заверил, что в далекой перспективе ясно, что западное вооружение победит российское. "Но какой ценой и на каких участках мы посмотрим. Нас ждут несколько месяцев тяжелой борьбы на поле боя", – добавил он.

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Палата представителей США 28 апреля проголосовала за ленд-лиз для Украины. В Офисе Президента уверяют, что свидетельствует о том, что Штаты уверены в победе Украины над Россией.

Ленд-лиз для Украины: что известно

За ленд-лиз проголосовали 417 депутатов Палаты представителей Конгресса, против – 10. Теперь закон о ленд-лизе еще должен подписать президент Джозеф Байден.

Какими будут поставки оружия на практике? Украина дает список необходимого, Вашингтон согласовывает позиции, которые может предоставить. Далее американские самолеты доставляют все в соседние с нами государства.

Ранее подобная помощь США (ленд-лиз) сыграла ключевую роль в победе над гитлеровской Германией.

Кроме того, посол Андрей Мельник призвал Бундестаг принять закон о ленд-лизе, ведь Украине нужно больше оружия от Германии. В частности, украинская армия нуждается в 88 танках "Леопард", 100 БМП "Мардер", самоходных гаубиц и т.д.

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