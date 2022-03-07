Даже собирают подписи: жители Донбасса просят НАТО закрыть небо
Источник:фейсбук Павла Кириленко
Российские убийцы продолжают атаковать украинцев с воздуха, поскольку НАТО до сих пор отказывается вводить бесполетную зону. Донецкая область тоже присоединилась с просьбой о закрытом небе.
Украинские области уже создали своеобразный флешмоб с просьбой в Североатлантический альянс. Поддерживает инициативу и Донецкая область.
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Дончане массово записывают видео и собирают подписи
В частности, с призывом от дончан обратился Павел Кириленко – глава Донецкой областной госадминистрации. Он напомнил, как оккупанты цинично уничтожают мирные города Донетчины своими самолетами.
Армия России понимает, что у нее нет шансов в боевых операциях. Все это можно остановить, если закрыть небо,
– подчеркнул Кириленко.
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Многие жители Донецкой области записали соответствующие видео с требованием о введении бесполетной зоны. Просят дети, пенсионеры и целые семьи из разных уголков Донбасса:
- "Прошу НАТО закрыть небо над Украиной. Я не хочу войны";
- "Нам не нужен "русский мир", разрушающий наши города";
- "Нас забрасывают бомбами и ракетами";
- "Спасите наших детей".
Интересно, что некоторые общины Донбасса даже начали собирать подписи за введение бесполетной зоны. Люди подписываются за инициативу по разным селам.
Дончане собирают подписи за введение бесполетной зоны / Фото 24 канала
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