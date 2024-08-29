ДБР объявило в международный розыск нардепа Дмитрука
Народный депутат Артем Дмитрук незаконно пересек границу и уехал за пределы Украины. К слову, он также имеет пророссийскую позицию.
Государственное Бюро расследований объявило Артема Дмитрука в международный розыск. Его подозревают в нападениях на военнослужащего и правоохранителя.
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Не явился на допрос
В Печерский районный суд Киева внесли ходатайство, подписанное Генеральным прокурором, по избранию подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее его вызвали на допрос к следователю, однако он не явился на него.
Досудебное расследование продолжается.
МВД Молдовы утверждает, что депутат Верховной Рады Артем Дмитрук не представил себя как украинский народный депутат при въезде в Молдову.
Министр внутренних дел Молдовы объяснил, что Дмитрука приняли в качестве обычного гражданина, покинувший территорию, где идет война.