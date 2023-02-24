ДБР провело обыски в банке президента московского футбольного клуба ЦСКА
Источник:ДБР
Сотрудники ДБР провели обыски у членов правления и наблюдательного совета и в офисе коммерческого банка, владельцем которого является гражданин России, президент российского футбольного клуба "ЦСКА". Речь идет о Евгение Гинере.
ДБР провели обыски в банке Pinbank президента "ЦСКА" Евгения Гинера.
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Что искало ДБР
Сотрудники ДБР проверяли информацию, правомерно ли банк Гинера получил и использовал финансовые преференции на сумму более 1,6 млрд грн. Некоторые из них учреждение получило после начала активной фазы боевых действий.
Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала учреждения.
Кроме этого, ДБР проверяет информацию о причастности высокопоставленных должностных лиц и депутатов России к совершению преступлений на территории Украины. В частности, и через прямой или косвенный контроль над предприятиями критической энергетической инфраструктуры Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование.Обратите внимание! 19 октября 2022 года президент ввел в действие санкции СНБО против Евгения Гинера сроком на 10 лет.
Суд арестовал доли россиян в украинских предприятиях
- 11 ноября 2022 Печерский районный суд Киева наложил арест на доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги, конечными владельцами которых является депутат Госдумы России Александр Бабаков, член комитета Госдумы РФ по международным делам Евгений Гинер и так называемый "вор в законе" Миша "Лужнецкий" (Михаил Воеводин).
- Украинская сторона подозревает, что они могут быть подконтрольны чиновникам и депутатам России.
- В частности, суд наложил арест на их доли в уставных капиталах: АО "Житомироблэнерго" (95,54%), АО "Херсоноблэнерго" (99,99%), ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%), АО "Черновцыоблэнерго" (96 ,78%) и АО "Ровнооблэнерго" (93,24%). Этими частицами в разных пропорциях владеют ООО "ВС Груп Менеджмент" и нидерландские "ВС Энерджи Интернешнл Н.В." и Washington Holdings BV, которые объединены в группу VS Energy.