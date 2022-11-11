ГБР проводит обыски у нардепа Аристова
ГБР пришло с обысками к председателю бюджетного комитета Верховной Рады Юрию Аристову. Информация об обысках у Аристова появилась утром 11 ноября.
Собеседники 24 канала в ГБР сообщили, что у Аристова действительно проводят обыски. Однако причина обысков у народного депутата пока не сообщается.
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Представитель Аристова не располагает информацией об обысках
"РБК-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах информирует, что ГБР проводит обыски у Аристова с 7 утра 11 ноября. Об обысках у Аристова также пишет LIGA.net.
LIGA.net информирует, что обратилась за комментарием к пресс-службе Аристова. Однако его представитель сказал, что нет такой информации.
Юрий Аристов был избран народным депутатом Украины в 2019 году на парламентских выборах от партии "Слуга народа". С 29 августа 2019 года он возглавляет комитет по вопросам бюджета в Верховной Раде.
Аристов потерял контроль над комитетом
До избрания в парламент занимался бизнесом. Был гендиректором ООО "Атлантик-Юмма", которое занимается торговлей морепродуктами. Также был основателем сети Oysters Cava Bar, рыбного ресторана Fish House в Киеве.
Аристов – член группы по межпарламентским связям с Францией, Японией, Норвегией, Канадой и США.
С 2021 года Аристов как председатель бюджетного комитета потерял над ним контроль. Большинство членов комитета, как сообщил Bihus.info, перешли к группе народного депутата Александра Трухина ("Слуга нарда").
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