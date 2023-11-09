Получил гранаты без разрешения: офицеру, подарившему Частякову взрывчатку, сообщили о подозрении

6 ноября под Киевом погиб советник Залужного Геннадий Частяков. По данным полиции, у него в руках взорвалась подарочная граната в виде рюмки.

Погибшему 39-летнему советнику Залужного на день рождения коллега подарил боевые гранаты. Как оказалось, офицер из Аппарата Главнокомандующего ВСУ не имел разрешения на их хранение.

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Полковнику Тимченко сообщили о подозрении

Сразу в день трагедии полковник Тимченко рассказал, что именно он подарил Частякову взрывчатку и бутылку спиртного. Офицер подчеркнул, что он сообщил имениннику о том, что гранаты – боевые.

В ходе расследования следователи установили, что у Тимченко не было разрешения ни на приобретение, ни на хранение, ни на сбыт взрывчатки.

Установлено, что офицер приобрел без соответствующего разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат "DM 51A2" и принес их в свой служебный кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя. Этот ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову по случаю дня рождения. Этими действиями офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств. Еще две гранаты он продолжил хранить в шкафу своего рабочего кабинета,

– говорится в сообщении ГБР.

ГБР расследует 4 версии гибели Частякова

Основная версия трагедия, по данным правоохранителей, – несчастный случай. Частяков погиб из-за неосторожного обращения с боеприпасом. Так, глава МВД Игорь Клименко рассказал детали инцидента. По его словам, Частяков в кругу семьи праздновал свой день рождения, а затем начал показывать подарки сыну от коллег по работе. В одном из ящиков были боевые гранаты. Сын Частякова взял гранату и принялся крутить кольцо. Тогда майор забрал у сына взрывное устройство и случайно выдернул кольцо, вызвав взрыв.

Также рассматриваются другие возможные версии:

убийство по заказу спецслужб России;

убийство на почве неприязненных отношений;

попытка убийства спецслужбами России другого офицера Аппарата Главнокомандующего ВС Украины

Гибель советника Залужного: что известно