Получил гранаты без разрешения: офицеру, подарившему Частякову взрывчатку, сообщили о подозрении
Источник:ГБР
6 ноября под Киевом погиб советник Залужного Геннадий Частяков. По данным полиции, у него в руках взорвалась подарочная граната в виде рюмки.
Погибшему 39-летнему советнику Залужного на день рождения коллега подарил боевые гранаты. Как оказалось, офицер из Аппарата Главнокомандующего ВСУ не имел разрешения на их хранение.
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Полковнику Тимченко сообщили о подозрении
Сразу в день трагедии полковник Тимченко рассказал, что именно он подарил Частякову взрывчатку и бутылку спиртного. Офицер подчеркнул, что он сообщил имениннику о том, что гранаты – боевые.
В ходе расследования следователи установили, что у Тимченко не было разрешения ни на приобретение, ни на хранение, ни на сбыт взрывчатки.
Установлено, что офицер приобрел без соответствующего разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат "DM 51A2" и принес их в свой служебный кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя. Этот ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову по случаю дня рождения. Этими действиями офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств. Еще две гранаты он продолжил хранить в шкафу своего рабочего кабинета,
– говорится в сообщении ГБР.
ГБР расследует 4 версии гибели Частякова
Основная версия трагедия, по данным правоохранителей, – несчастный случай. Частяков погиб из-за неосторожного обращения с боеприпасом. Так, глава МВД Игорь Клименко рассказал детали инцидента. По его словам, Частяков в кругу семьи праздновал свой день рождения, а затем начал показывать подарки сыну от коллег по работе. В одном из ящиков были боевые гранаты. Сын Частякова взял гранату и принялся крутить кольцо. Тогда майор забрал у сына взрывное устройство и случайно выдернул кольцо, вызвав взрыв.
Также рассматриваются другие возможные версии:
- убийство по заказу спецслужб России;
- убийство на почве неприязненных отношений;
- попытка убийства спецслужбами России другого офицера Аппарата Главнокомандующего ВС Украины
Гибель советника Залужного: что известно
- 6 ноября вечером в селе Чайки Киевской области майор Геннадий Частяков праздновал свой день рождения в кругу семьи. Тогда сдетонировала одна из подарочных гранат. Офицер погиб на месте, а его 13-летний сын получил тяжелые травмы лица. Дочь майора получила легкие повреждения.
- Смерть своего помощника прокомментировал главнокомандующий Валерий Залужный, заявив, что это для него горькая личная потеря. Он сказал, что Геннадий Частяков был его надежным плечом. У майора осталось четверо детей.
- В полиции считают, что с вероятностью в 99,9% Частяков погиб из-за несчастного случая.