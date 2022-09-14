ДБР провело обыски в помещении экскеровщика Львовской таможни

Следователи ДБР расследуют незаконное растаможивание авто на Львовской таможне по нулевой ставке после отмены льготного режима. У одного из подозреваемых уже провели обыски.

И хотя ДБР официально не сообщает, кто является фигурантом дела, ZAXID.NET пишет, что обыск провели в доме бывшего руководителя Львовской таможни 33-летнего Даниила Меньшикова.

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Издание сообщает, что обыск прошел в рамках уголовного дела во вторник, 13 августа. Следователи ДБР посетили место жительства Даниила Меньшикова, а также еще нескольких чиновников Львовской таможни по делу о махинациях во время оформления автомобилей.

Во время обысков были изъяты:

копии документов и черновые записи,

мобильные телефоны и наличные деньги.

Даниил Меньшиков занимал должность и.о. руководителя Львовской таможни с декабря 2021 года. В августе 2022 его заменил Олег Шахрай.

В ДБР отметили, что открыли уголовное производство по служебным лицам Львовской таможни, которые незаконно освобождали от уплаты таможенных платежей ввезенные из-за границы автомобили.

Дело в том, что с 1 июля 2022 года Верховная Рада отменила свое решение об освобождении от таможенных платежей ввозимых в страну транспортных средств, однако работники одного из таможенных постов Львовской таможни этого "не заметили". По оперативным данным они еще почти неделю в июле оформляли ввезенные автомобили по нулевой ставке.

Сколько заработали таможенники

При такой схеме заинтересованным лицам удалось завезти в Украину без уплаты пошлин более 60 транспортных средств, из-за чего в бюджет не поступили миллионы гривен таможенных платежей. Общая сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Какое наказание светит злоумышленникам

Уголовное производство следователи ДБР открыли по фактам злоупотребления властью и служебного подлога. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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