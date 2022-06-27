Де-юре у них дефолт, – экономист о возражении России

Впервые за 100 лет в России начался дефолт по внешнему долгу в иностранной валюте. Это результат действия западных санкций, заблокировавших пути осуществления платежей зарубежным кредиторам.

Ранее Россия оплачивала свои долги за счет замороженных активов по всему миру. Но затем Минфин США отказался продолжать действие соответствующих лицензий. Об этом 24 каналу сказал экономист и член совета НБУ Василий Фурман.

Важно Россия испытала дефолт по внешнему долгу – впервые с 1918 года, – Bloomberg

Страна-агрессор придумала "авторскую" схему

У России есть валюта – средства от продажи нефти и газа. Однако платить россияне не хотят. Они придумали свой вариант обслуживания внешних долгов. Он предполагает, что на счет госбанка Минфин перечисляет сумму в рублях, а не в долларах. Более того, инвесторы из недружественных стран не смогут воспользоваться этими средствами в рублях. Это станет возможным при условии, что активы Центрального банка России будут разморожены. Экономист убежден, что этого ни в коем случае нельзя допустить.

Мы должны дожать этот вопрос. На международных уровнях должны быть приняты соответствующие законодательства, которые позволят направить эти 300 миллиардов долларов на возрождение нашего государства,

– убежден Фурман.

Официально дефолт не признали

Интересно, что Россия не признает того, что испытала дефолт. В сущности, де-юре это произошло. Дело в том, что прописан четкий порядок погашения долгов – в долларах или евро средства должны зайти на счет. "Они не зашли, это дефолт", – говорит Фурман. Безусловно, это негативный имидж для государства.

Цены на нефть и газ бьют исторический рекорд

По словам члена совета НБУ, сегодня цены на российские нефть и газ бьют исторический рекорд по максимуму. Известно, что страна-агрессор каждый день зарабатывает на этом 1 миллиард долларов. К сожалению, это огромный финансовый ресурс, в том числе для войны с Украиной.

Фурман добавляет, что рано или поздно цена начнет падать. "Обычно, когда у государства проблемы с дефицитом госбюджета, оно привлекает средства на финансовых рынках. Россия не сможет этого сделать", – объясняет он.

Радоваться нечему

В долгосрочной перспективе россиянам нечему радоваться. Вряд ли кто-то захочет снова одалживать деньги государству, не выполняющему договоренностей.

Санкции действуют, они сильно ударят по российской экономике. Россия становится изгоем на годы. После войны им будет очень сложно,

– подчеркивает экономист.

Конечно, россияне пытаются обойти санкции мошенническими способами. "Нужно проводить огромную работу с другими странами, ведь одни соблюдают выполнение санкций, а другие – наживаются. Такого не должно быть. Ведь это финансирование терроризма и войны", – подытожил член совета НБУ Василий Фурман.

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