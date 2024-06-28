Президентские дебаты в США: Байден и Трамп поспорили о своих физических возможностях

Во время дебатов действующий 81-летний президент США Джо Байден и 78-летний кандидат в президенты Дональд Трамп поспорили. Между ними встал вопрос, кто искуснее играет в гольф.

Об этом пишут в издании Forbes.

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Байден и Трамп поспорили о своих физических возможностях

Когда Байдена и Трампа спросили об их возрасте, последний заявил, что легко прошел многочисленные когнитивные тесты и похвастался победой на двух клубных чемпионатах по гольфу. При этом Трамп заявил, что Байден не может ударить по мячу на 50 ярдов.

В ответ Байден заметил о росте и весе Трампа, сказав, что он с удовольствием поиграет с бывшим президентом в гольф, если тот будет носить собственную сумку.

Байден заявил, что имеет гандикап 6 в гольфе, то есть ожидается, что он на шесть ударов превысит номинальную оценку данного поля, что Трамп назвал "ложью", добавив: "Я видел ваш удар".

Трамп сказал: "Давайте не будем вести себя как дети". На что Байден ему ответил: "Ты ребенок".

Экс-президент заверил, что сейчас он находится в лучшей физической форме, "чем 25 – 30 лет назад" и даже сбросил вес.

На теледебатах Байден и Трамп прибегли к взаимным упрекам

Во время теледебатов на CNN Байден назвал Трампа "преступником", а тот в свою очередь обозвал главу Белого дома "худшим президентом в истории США". Об этом сообщил собственный корреспондент Укринформа.

Действующий глава США Байден отметил, что Трамп – "единственный человек на этой сцене, который является осужденным преступником", вспомнив дела о сексуальном насилии и секс с порнозвездой "в ту ночь, когда жена была беременна".

Согласно словам Байдена, Трамп имеет "мораль бездомного кота". Кроме этого, он назвал его "лохом" (sucker) и "неудачником" (loser).

В ответ 45-президент Соединенных Штатов Трамп вспомнил об уголовном преследовании сына Байдена – Хантера, заявив что тот является "осужденным преступником на очень высоком уровне".

Также действующий глава Белого дома обвинил экс-президента в готовности покинуть НАТО. "Я никогда не слышал столько глупостей, – сказал Байден. – Этот парень хочет выйти из НАТО". "Ты собираешься оставаться в НАТО?", – обратился он к Трампу.

В ответ тот заявил, что заставил страны Альянса вложить сотни миллиардов долларов в безопасность.

Отмечается, что Трамп часто игнорировал вопросы модераторов, используя свое время для обвинений в адрес Байдена. Кроме этого, он несколько раз пытался перебить президента, но в те моменты его микрофон был выключен, как это предусматривалось условиями дебатов.

Иногда модераторам приходилось повторять вопросы, поскольку Трамп не отвечал на них, например – поддерживает ли он предложения Путина о прекращении войны. Сначала Трамп, отвечая на этот вопрос, говорил о своем отношении к выводу американских войск из Афганистана. В конце концов, модератор повторил вопрос, на что Трамп коротко ответил: "Нет".

Как отметили, теледебаты в США впервые проходят еще до национальных партийных съездов, то есть до официального выдвижения кандидатов.

По требованию Трампа, оппоненты не имеют при себе никаких записей. У них только чистые листы бумаги и ручки. По условию Байдена, дебаты проходят без аудитории. Так, в телестудии присутствуют только двое ведущих. Также микрофоны включаются только тогда, когда политикам будет предоставляться слово, чтобы они не перебивали друг друга и не вставляли комментарии.

Напомним, 28 июня, по киевскому времени, состоялись дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Оба – главные конкуренты на выборах президента США, которые пройдут осенью.