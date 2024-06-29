Оба не справились с задачей: как на американцев повлияли дебаты Трампа и Байдена

Джо Байден и Дональд Трамп провели предвыборные теледебаты. Первый получил поддержку 33% американцев, второй – 67%. Хотя и один, и другой не справились с задачами, которые ставили их политтехнологи.

Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Опрос определил, кто именно в дебатах выглядел лучше. Однако это отнюдь не свидетельствует о результате предстоящих президентских выборов США.

Самое главное здесь Битва двух дедов и паника демократов: что Трамп и Байден сказали об Украине и войне на дебатах

Какие задачи перед Байденом и Трампом ставили политтехнологи

По словам Краева, у Джо Байдена была одна очень простая задача – не выглядеть настолько старым, насколько его рисует конкурент. Поскольку Дональд Трамп постоянно заявлял, что у Байдена якобы деменция и он не подходит для работы президентом.

Хотя и сам Трамп не без греха. За последние две недели сделал более 60 оговорок: забывал фамилии и имена людей, с которыми давно работает; не помнил, где выступает; не сопоставлял факты и так далее.

Нужно понимать, что информационная кампания против Байдена по поводу возраста и неспособности занимать должность президента велась очень давно. Он мог даже без исчерпывающих фраз доказать, что это неправда, а трамповская пропаганда. Однако даже минимально с этим не справился.

Смотрите также Интересное послевкусие дебатов в США: какую ошибку сделали у Байдена и чем поразил Трамп

И победа Трампа на дебатах не является абсолютной. От политтехнологов к нему был простой запрос – сыграть нормального человека, среднестатистического политика, чтобы понравиться независимым избирателям. Достучаться до тех, кто боится его непредсказуемости и резкости.

Ведь те, кто его поддерживают, будут и в дальнейшем это делать. Но он также не справился с задачей. Поэтому так – Байден дебаты проиграл, но Трамп их не выиграл,

– констатировал Александр Краев.