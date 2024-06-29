Обложка Time с Байденом и надписью "Паника": анализ исторических дебатов в США

Ночью по киевскому времени 28 июня в США состоялись первые предвыборные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Они вызвали большую волну дискуссий на Западе. Прежде всего, они касались очевидного "фиаско" нынешнего хозяина Белого дома.

Дебаты длились около 90 минут и стали, по убеждению даже ближайших соратников Байдена, настоящей катастрофой для него. Об этом говорится в анализе издания Time, которое в сети X отреагировало на выступления кандидатов в президенты публикацией красноречивой обложки своего следующего выпуска. На ней Джо Байден "выходит" из кадра, оставляя на ярко-красном фоне слово "паника".



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Байден вдруг превратился в "голого короля"

Так, журналисты отмечают, что Байден выглядел 81-летним дедушкой, которым он собственно и является. Тонким и тихим голосом приводил он непонятные аргументы, часто вглядываясь в пустоту и запинаясь. Тем временем его оппонент бросался из одной словесной атаки в другую.

Выступление Байдена на дебатах вызвало сильную панику в рядах Демократической партии. Все они – от прогрессивного до прагматичного – признавали очевидный провал своего кандидата. Почти сразу после того, как дебаты закончились демократы начали задаваться вопросом, можно ли убедить Байдена отказаться от участия на благо партии, нации и его самого.

Тем временем команда Байдена пыталась развеять мечты партии о том, что тот согласится отозвать свою кандидатуру. Сторонники Джо уверяли, что он на сто процентов готов на еще четыре года президентства. В качестве доказательства команда Байдена не изменила своих планов после провала на дебатах, и как и предполагалось, отправила главу США на вечеринку в Hyatt Regency на Пичтри-стрит в Атланте для 45-минутных селфи. На следующий день экс-президент Барак Обама призвал демократов не давить на Байдена, заявив, что плохие дебаты случаются.

Впрочем, реальность осталась неизменной, пишут в Time

Каждый в Америке, кто настроился на дебаты, мог воочию увидеть, как постарел Байден. Уже втянутый в то, что в лучшем случае является прямой борьбой с Трампом, путь Байдена к победе вдруг на глазах у демократов зашел в тупик. Таким образом, партия задала два вопроса. Есть ли способ снять кандидатуру Байдена. А если нет, то есть ли шанс достичь финишной прямой с кандидатом, имеющим недостатки,

– говорится в анализе издания.

Американцев беспокоит преклонный возраст Байдена

Никто не может сказать, что то, что произошло на дебатах Атланте, было неожиданным. Избиратели постоянно сообщали социологам, что их беспокоит возраст обоих кандидатов. Согласно опросу Ipsos, почти две трети нации считают, что и Трамп, и Байден слишком старые для работы. Еще одна четверть считает Байдена слишком старым. Отдельный опрос, проведенный Gallup, показал, что лишь 22 процентов американцев заявляют, что они довольны направлением развития страны, и эта цифра создает для Байдена опасность.

Примерно в это время в 2020 году Трамп имел 20 процентов поддержки, и тогда он проиграл выборы Байдену.

В 2012 году Барак Обама имел тоже 20 процентов поддержки, однако сумел переизбраться на второй срок.

Старшие демократы предупреждали своих однопартийцев, что Байден не является лучшей версией самого себя. Инсайдеры Обамы, такие как Дэвид Аксельрод и Дэвид Плуфф, предостерегали доноров, что Байден – это рискованная ставка, и партии нужна новая кровь.

Сейчас среди демократов бушуют революционные настроения. Впрочем, правила Демократической партии почти делают невозможным замену Байдена на другого кандидата, если он сам не отзовет свою кандидатуру.

Кто мог бы заменить Байдена

Если удастся убедить Байдена уйти в отставку, внутри партии наступит хаос, не виданный с 1968 года.

: В 1968 году во время съезда Демократической партии произошли восстания молодежи против войны во Вьетнаме и других аспектов американского государства.

Вице-президент Камала Харрис вряд ли могла стать новым кандидатом от демократов. Она имеет слишком низкий уровень поддержки. Среди известных претендентов, которые номинально претендуют на то, чтобы участвовать в выборах 2028 года, – губернаторы Мичигана Гретхен Уитмер, Калифорнии Гэвин Ньюсом и Иллинойса Дж. Б. Притцкер.

После дебатов Байден заявил, что понимает панику в партии.

"Я знаю, что я немолодой человек, если говорить об очевидном. Я не дебатирую так хорошо, как раньше. Я знаю то, что знаю: я знаю, как говорить правду. Я различаю добро и зло. Я знаю, как выполнять эту работу. Я знаю, как все делать. Я знаю то, что знают миллионы американцев: когда тебя сбивают, ты возвращаешься", – сказал глава США,

Также он дал слово, что не баллотировался бы снова, если бы "не верил всем сердцем и душой", что сможет выполнить эту работу.

Для многих демократов, которые наблюдали за дебатами, проблема заключается в том, что то, во что верит Байден все больше начинает противоречить реальности.