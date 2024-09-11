"Ловят животных и едят их": во время дебатов Трамп выдал бред об эмигрантах

В США состоялись дебаты кандидатов в президенты. Камала Харрис и Дональд Трамп высказались по ряду вопросов, которые беспокоят американское общество. Речь шла, в частности, и о проблеме мигрантов.

Дональд Трамп обвинил администрацию Байдена, что они, мол, позволили миллионам мигрантов приезжать в США, а "многие из них преступники".

Смотрите также В США состоялись дебаты Харрис и Трампа: что они говорили об Украине

"Эмигранты едят животных"

Республиканец сказал, что в Венесуэле снизился уровень преступности, потому что все их преступники якобы приехали в Соединенные Штаты.

Что они (Байден и Харрис – 24 Канал) сделали с нашей страной, позволив нелегальным мигрантам приехать сюда? Посмотрите, что происходит в наших городах? В Спрингфилде мигранты едят домашних животных наших жителей,

– жаловался Трамп.

Тогда ведущий напомнил за заявление мэра Спрингфилда. Тот говорил, что нет никаких доказательств того, что в городе домашних животных едят мигранты. Ведущий, кроме того, напомнил, что насильственная преступность в стране снизилась. Трамп в свою очередь заявил, что это неправдивая статистика.

На обвинения республиканца Харрис заметила, что сам Трамп обвинен в ряде экономических и сексуальных преступлений. Также она добавила, что поддержала законопроект о безопасности границ. По ее словам, это помогло бы США бороться с торговлей оружием и наркотиками на границе. "А Трамп был против этого законопроекта", – уточнила демократ.

К слову, Трамп ответил, хочет ли победы Украины в войне с Россией.