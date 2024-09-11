Дональд Трамп звинуватив адміністрацію Байдена, що вони, мовляв, дозволили мільйонам мігрантів приїжджати у США, а "багато з них злочинці".

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"Емігранти їдять тварин"

Республіканець сказав, що у Венесуелі знизився рівень злочинності, бо всі їхні злочинці нібито приїхали у Сполучені Штати.

Що вони (Байден і Гарріс – 24 Канал) зробили з нашою країною, дозволивши нелегальним мігрантам приїхати сюди? Подивіться, що відбувається в наших містах? У Спрінгфілді мігранти їдять домашніх тварин наших жителів,

– бідкався Трамп.

Тоді ведучий нагадав за заяву мера Спрінгфілда. Той казав, що немає жодних доказів того, що у місті домашніх тварин їдять мігранти. Ведучий, крім того, нагадав, що насильницька злочинність у країні знизилася. Трамп своєю чергою заявив, що це неправдива статистика.

На звинувачення республіканця Гарріс зауважила, що сам Трамп звинувачений у низці економічних і сексуальних злочинах. Також вона додала, що підтримала законопроєкт про безпеку кордонів. За її словами, це допомогло б США боротися з торгівлею зброєю і наркотиками на кордоні. "А Трамп був проти цього законопроєкту", – уточнила демократка.

До слова, Трамп відповів, чи хоче перемоги України у війні з Росією.