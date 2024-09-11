Владимир Зеленский ответил на вопрос, смотрел ли дебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа. Журналист также отметил, что там говорилось об Украине.

Президент Украины ответил на вопросы на пресс-конференции после саммита Крымской платформы. Также Зеленский сказал о том, применяла ли Россия уже иранские ракеты для ударов по Украине, пишет 24 Канал.

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Зеленский ответил, смотрел ли он дебаты Харрис и Трампа

Владимир Зеленский ответил журналисту, что он еще не смотрел дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис.

Не говорите, что было в конце, иначе мне будет неинтересно смотреть,

– сказал президент Украины.

Стоит заметить, что дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом начались на рассвете 11 сентября по Киеву. Во время них кандидаты в президенты США коротко поговорили об Украине.

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В частности, Дональд Трамп снова заявил, что хорошо знает Зеленского и Путина и имеет с ними якобы хорошие отношения. Он снова сказал, что решит вопрос окончания войны еще до того, как станет президентом.

Я поговорю с одним президентом, со вторым – все решится,

– подчеркнул политик.

На вопрос журналистов, хочет ли Трамп победы Украины в войне он сказал, что хочет завершения войны.

В ответ Камала Харрис говорила, что Трамп сдаст Украину в течение 24 часов после того, как станет президентом. Она добавила, что если бы Трамп был президентом, то Путин сидел бы уже в Киеве и думал бы, как дальше захватывать Европу.