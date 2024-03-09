"Не следует правилам": Зачем Трамп вызвал Байдена на дебаты

Дональд Трамп вызвал Джо Байдена на дебаты перед президентскими выборами, которые должны пройти уже в ноябре 2024 года. Если дебаты состоятся, шансы победить у бывшего главы США 50/50.

Об этом в разговоре с 24 Каналом сказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн. С другими оппонентами Трамп не пошел бы на дебаты.

Смотрите также Джо Байден обратился к Конгрессу: получит ли Украина поддержку от республиканцев

Какую игру ведет Трамп

По словам Эпштейна, Трамп побеждал на праймериз в штатах. Поэтому ему не было смысла выходить на дебаты, от которых он отказывался, с конкурентами такого уровня.

"Он не хотел им помогать, потому что кто знает – Трамп уже немолод, он часто ошибается, говорит вещи, которые являются откровенной неправдой, или которые кажутся сумасшедшими. Зачем ему надо было дебатировать и брать на себя такой риск против людей, которые уже проиграли", – отметил он.

Но против Джо Байдена такой гарантии у Трампа нет. Шансы обоих кандидатов 50/50.

Трамп себя не останавливает. Он будет обманывать, говорить все, что захочет. А Байден наоборот – более сдержанный, что мы видим в его речах. Он все же себя как-то успокаивает, начинает говорить, а потом передумывает. У Трампа нет такого лимита,

– объяснил Эпштейн.

Трамп мог решить, что у него есть преимущество перед Байденом в вероятных дебатах. Но это будет понятно, если они состоятся.

"Я не уверен, что эти дебаты состоятся. Потому что там должны быть правила. А мы видели ранее, что Трамп не следит за правилами дебатов, он будет говорить, перебивать тогда, когда нельзя и так далее. Сейчас Трамп делает единственную вещь, которую умеет делать – идет в атаку", – добавил он.

Что происходит в США: последние новости