Трамп резко высмеял Байдена и его "провальное" выступление на дебатах
Источник:CBS News
В США состоялись президентские дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Однако последний выделился неудачным выступлением, с чего просто не смог не позлорадствовать бывший президент Соединенных Штатов.
Это произошло в пятницу, 28 июня. Он обрадовался плохому выступлению своего конкурента на выборах Джо Байдена на дебатах, которые прошли накануне в четверг, 27 июня.
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Что сказал Трамп
Трамп выступил на первом после дебатов предвыборном митинге в Вирджинии перед многотысячной толпой своих сторонников, называя действующего главу Белого дома "коррумпированным" и некомпетентным.
Кто-нибудь вчера вечером смотрел что-то, что называется дебатами? Мы одержали великую победу над человеком, который действительно стремится уничтожить нашу страну,
– заявил он о Байдене.
По его словам, текущий президент США провел неделю, "отдыхая, работая и учась" в Кэмп-Дэвиде. В то же время СМИ сообщали, что Байден провел немало времени, готовясь к дебатам с Трампом – даже с репетициями.
"Он получил правила дебатов, которые хотел. Он получил дату, которую хотел. Он получил сеть, которую хотел. Ни один отдых или подтасовка не помогли ему защитить свой ужасный послужной список", – добавил бывший президент США.
На этом негативная риторика в сторону Байдена не прекратилась. Так, 78-летний Трамп сказал, что проблемой 81-летнего Байдена является не его возраст, а компетентность.
Могут ли заменить Байдена
Одиозный кандидат на пост президента США также отверг предположение о том, что демократы могут попытаться заменить Байдена на выборах после его негативных результатов на дебатах.
Дело в том, что я не очень в это верю, потому что он показывает лучшие результаты в опросах, чем любой из демократов, о которых они говорят,
– подчеркнул он.
Напомним, президент США Джо Байден признал, что проиграл Трампу во время дебатов. Однако он убежден, что все еще может его победить во время избирательной гонки.