Дональд Трамп и Камала Харрис проводят долгожданные дебаты: онлайн-трансляция

Дональд Трамп и Камала Харрис в ночь на 11 сентября проводят долгожданные президентские дебаты. Именно они станут решающим событием для дальнейшего голосования среди американцев за кандидатов от Республиканской или Демократической партии США.

Дебаты между Трампом и Харрис на этот раз проходят в американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания. В общем дебаты продолжаются 90 минут с перерывами на 2 рекламы.

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Дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис: смотрите видео

Правила дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис идентичны тем, которые установили во время июньских дебатов между Трампом и Джо Байденом. Оба кандидата остаются на своих трибунах в течение всех 90 минут дебатов. Каждый из представителей своих партий на президентских выборах обеспечен ручкой, блокнотом и бутылкой воды. Использование любого реквизита или заранее подготовленных заметок строго запрещено.

Члены предвыборных команд не могут общаться с кандидатами на протяжении всей программы, в том числе во время рекламных пауз. Кроме того, на дебатах не представлены вопросы от аудитории, а также вступительные слова от обоих кандидатов в президенты США.