Кроме этого, Харрис на дебатах озвучила фразу, из-за которой, вероятно, даже некоторые республиканцы могут проголосовать за нее на выборах. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что кандидат от демократов значительно увеличит поддержку среди своих избирателей.

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Благодаря чему Харрис может нарастить поддержку после дебатов с Трампом

Политолог объяснил, что Трамп стоит на позициях антикитайских противостояний Китая и все время это подчеркивает. Поэтому обвинения Харрис были достаточно ожидаемыми.

Ей нужно заходить на его поле и демонстрировать, что Трамп непоследователен в своих громких заявлениях, своей якобы решимости и показывать, что его заявления не соответствуют действиям.

Сейчас кандидат от демократов заходит на территорию республиканцев, а Трамп заигрывает в популистском поле, отходя от классической идеологии республиканцев.

Кандидаты сейчас ведут две электоральные битвы – между собой и за симпатии своих избирателей, а избирателей оппонента пытаются маргинализировать. Обвинение Харрис является этому примером.

Харрис работает с умеренной позицией для собственных избирателей, ведь демократы являются более мягкими во внешней политике. При этом дискредитирует позицию Трампа в глазах его избирателей. Это и есть политтехнологические приемы,

– отметил Саакян.

Кроме этого, Харрис отличилась фразой, что она "не будет запрещать оружие, к тому же она сама имеет оружие". По мнению политолога, это однозначно добавит ей баллов. Когда об этом говорит женщина, то даже демократам, которые против оружия, это может подыграть части республиканцев.

Я не удивлюсь, если в ближайшее время мы увидим, что кто-то из известных республиканцев будет заявлять, что они впервые в жизни готовы проголосовать за кандидата от демократов. Я думаю, что это часть политтехнологического сценария демократов,

– подчеркнул Саакян.

Американская социология показала, что Харрис выиграла дебаты со значительным отрывом. По предположению политолога, кандидат от демократов незначительно повысит поддержку среди своих избирателей, ведь они увидели то, что хотели.

В отличие от оппонентки, Трамп после дебатов снизил поддержку своих избирателей. Даже республиканские обозреватели протрактовали его выступление, как провал команды, которая его готовила.

Заметьте, политолог, проректор Украинского католического университета, эксперт-международник Дмитрий Шеренговский считает, что дебаты вряд ли будут иметь значительное влияние на рейтинг Камалы Харрис. С точки зрения концентрации на свой электорат Дональд Трамп, по его мнению, лучше использовал эти дебаты.