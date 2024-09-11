От Трампа ожидали резких комментариев и манипуляций. Как рассказал 24 Каналу политолог Максим Несвитайлов, он так и не смог от них сдержаться или вообще отказаться от такой стратегии.

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Что сделала Харрис во время дебатов

Все тезисы, которые озвучивали друг другу кандидаты, были предсказуемыми. Но создавалось впечатление, что Камала Харрис подготовилась к дебатам лучше и действовала на опережение.

Зато Трамп сказал ряд абсурдных утверждений, которые касались абортов на 9 месяце и мигрантов, которые якобы "едят котов и собак". По словам политолога, такие истории были очень плохо "раскручены" и отнюдь не помогли политику.

Обратите внимание! Эксперт-международник Дмитрий Шеренговский отметил, что на дебатах увереннее выглядел именно Дональд Трамп. Он продемонстрировал, что имеет объединенный электорат, зато Камала Харрис не смогла ответить на все вопросы и некоторые из них оставила без ответа.

Непредсказуемым на дебатах стал поступок Харрис, которого не ожидал ни Трамп, ни его команда. Кандидат от демократов подошла к своему оппоненту, поздоровалась с ним и пожала руку.

Это точно продуманная история и она сработала. Харрис смогла сбить спортивную агрессию Трампа. Поскольку он этого не ожидал, то произошел "разрыв шаблона,

– заметил Максим Несвитайлов.

Рукопожатие Харрис повлияло даже на такого опытного политика как Трамп. Он стал значительно сдержаннее, чем ожидалось. Зато Харрис выбрала более агрессивную стратегию вопросов и ответов.

"Опросы показывают 63% у Харрис в противовес 37% Трампа. Именно так и чувствовались дебаты. На самом деле не было чего-то мегафантастического ни от одного из кандидатов, но это точно значительно лучше, чем дебаты Джо Байдена против Трампа", – подчеркнул Максим Несвитайлов.