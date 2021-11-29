Дебилоидная политика, – невестка Кернеса высказалась после громкого скандала с Yaro
Источник:инстаграм Юлии Приваловой
Невестка покойного Геннадия Кернеса Юлия Привалова назвала политику украинских магазинов "дебилоидной". Все потому, что они отказываются от ее продукции Yaro. Это началось, когда Привалова попала в скандал из-за украинофобного анекдота и фото в центре Москвы.
Предпринимательница обозвала сторонников такой политики "крикливым и взбешенным меньшинством". Заметим, что после октябрьского скандала продукты Приваловой перестали продавать во многих магазинах. К примеру, в "Сильпо". Тогда она прокомментировала свое отношение к сети магазинов.
Ранее Бойкот YARO продолжается: продукцию бренда перестали продавать в "Ашане", "Эпицентре", "Сильпо"
Привалова советует людям "лечиться"
Владелеца Yaro убеждает, что люди продолжают выбирать продукцию компании. Она также посоветовала виновникам ситуации "лечиться, развиваться и равняться на сограждан, которые, в отличие от них, патриоты не на словах".
Это дебилоидная политика радикально настроенного меньшинства, которая очень кричащая, взбешенная, ведомая, управляемая... Они представили, что могут разрушать и уничтожать не только бизнесы других людей, но и самих людей.
– возмущается Привалова.
Она считает, что ее оппоненты хотят закрыть бизнес Yaro, а ее саму довести до слез.
Высказывания Приваловой / Фото с инстаграма предпринимательницы
Что нужно знать о скандале
- Основательница бренда здорового питания YARO Юлия Привалова опубликовала в инстаграме селфи на фоне Красной площади в Москве. На фото с ней находился ее муж Даниил Кернес.
- Пользователи выразили возмущение из-за такой фотографии. Привалова ответила на это унизительным анекдотом о бандеровцах.
- На странице компании в инстаграме извинились из-за шутки основательницы, хотя сама Привалова не извинилась.
- После такого скандала магазины стали отказываться от продукции компании. Бойкот поддержали "Эпицентр", "Ашан", Winestore, "Алло", сеть кофеен "Идеалист", Rocket, Glovo.