Дебилоидная политика, – невестка Кернеса высказалась после громкого скандала с Yaro

29 ноября 2021 , 17:08
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Источник:

инстаграм Юлии Приваловой

Невестка покойного Геннадия Кернеса Юлия Привалова назвала политику украинских магазинов "дебилоидной". Все потому, что они отказываются от ее продукции Yaro. Это началось, когда Привалова попала в скандал из-за украинофобного анекдота и фото в центре Москвы.

Предпринимательница обозвала сторонников такой политики "крикливым и взбешенным меньшинством". Заметим, что после октябрьского скандала продукты Приваловой перестали продавать во многих магазинах. К примеру, в "Сильпо". Тогда она прокомментировала свое отношение к сети магазинов.

Ранее Бойкот YARO продолжается: продукцию бренда перестали продавать в "Ашане", "Эпицентре", "Сильпо"

Привалова советует людям "лечиться"

Владелеца Yaro убеждает, что люди продолжают выбирать продукцию компании. Она также посоветовала виновникам ситуации "лечиться, развиваться и равняться на сограждан, которые, в отличие от них, патриоты не на словах".

Это дебилоидная политика радикально настроенного меньшинства, которая очень кричащая, взбешенная, ведомая, управляемая... Они представили, что могут разрушать и уничтожать не только бизнесы других людей, но и самих людей.
– возмущается Привалова.

Она считает, что ее оппоненты хотят закрыть бизнес Yaro, а ее саму довести до слез.


Высказывания Приваловой / Фото с инстаграма предпринимательницы

Что нужно знать о скандале

  • Основательница бренда здорового питания YARO Юлия Привалова опубликовала в инстаграме селфи на фоне Красной площади в Москве. На фото с ней находился ее муж Даниил Кернес.
  • Пользователи выразили возмущение из-за такой фотографии. Привалова ответила на это унизительным анекдотом о бандеровцах.
  • На странице компании в инстаграме извинились из-за шутки основательницы, хотя сама Привалова не извинилась.
  • После такого скандала магазины стали отказываться от продукции компании. Бойкот поддержали "Эпицентр", "Ашан", Winestore, "Алло", сеть кофеен "Идеалист", Rocket, Glovo.
Автор: Ольга Музика