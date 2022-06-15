Дед "слил" оккупантам данные о полицейских: в Херсоне разоблачили работника больницы

В Херсоне заместитель гендиректора одной из больниц согласился сотрудничать с оккупантами. Он коварно слил данные о работниках местной полиции.

Об этом 24 каналу сообщила корреспондентка из Херсона Марина Савченко. По ее словам, после полномасштабного вторжения правоохранители передали свои личные дела и другую документацию на хранение в местную Детскую областную больницу. Никто не догадывался, что уважаемый заместитель гендиректора больницы окажется обычным предателем .

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Это значит, что кто-нибудь мог пострадать. К сожалению, это могли быть правоохранители, не успевшие уехать. Их могли задержать, – рассказывает Савченко.

Корреспондент не понимает, почему документацию вообще передали в Детскую областную больницу. Ведь по инструкции такие личные карточки должны сразу уничтожать, чтобы захватчики не получили к ним доступ. Возможно, документы тайно перевезли туда, потому что рядом находится медицинское учреждение для правоохранителей.

Дедушка просто передал все оккупантам

В Офисе генпрокурора уточнили, что вся ситуация произошла в марте . На тот момент пожилой мужчина исполнял обязанности директора этого медицинского учреждения. После оккупации Херсона он добровольно передал медицинскую документацию и личные дела работников местной полиции оккупантам. Поэтому не успевшие уехать правоохранители оказались под угрозой.

Мужчину подозревают в совершении государственной измены в условиях военного положения (часть 2 статьи 111 УКУ). Досудебное расследование осуществляют сотрудники СБУ в Херсонской области.

Партизаны могли взорвать генерала ФСБ

Марина Савченко отмечает, что при взрыве в ресторане "Ностальжи", который произошел 7 июня, погиб генерал ФСБ и его заместитель. Следует добавить, что эта информация пока официально не подтверждена.

Вчера стало известно, что там был взорван российский генерал ФСБ. Там был вроде бы еще его заместитель. Спасти их не смогли, скорая не довезла. Поэтому у кафиров очередные потери, – утверждает Марина Савченко.

По ее словам, информацию действительно пока не подтвердили. Но раньше такие же данные приводил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он утверждал о гибели двух генералов , среди которых один из ФСБ. Однако тогда была информация, что ликвидировали близ населенного пункта Старая Збурьевка

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