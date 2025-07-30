Трамп не просто так изменил дедлайн для Путина: что ждет Россию после его завершения
- Президент США Дональд Трамп сократил дедлайн для Путина до 10 дней. Далее будут более жесткие действия от Трампа.
- Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик прокомментировал ситуацию вокруг переговоров.
Президент США Дональд Трамп сократил дедлайн для Путина по прекращению огня до 10 дней. Далее должны последовать значительно более жесткие действия. И ситуация уже меняется.
Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, отметив, что Трамп действительно активизировался. Он сократил срок для Путина по ряду причин.
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Чего ожидать от Трампа?
Как отметил Дубовик, сейчас сложно спрогнозировать, на что именно пойдет Трамп против России. Это вполне могут быть и решительные действия, и стандартные "последние китайские предупреждения", которые уже неоднократно были.
Почему сейчас пошло сокращение? Есть несколько версий. Его все же критиковали и в США, и в Европе из-за того, что он "развязал руки" Путину на 50 дней. Также Трамп продолжает оставаться в центре внимания и отвлекает от острых моментов внутриполитической жизни. В том числе и скандала вокруг Эпштейна,
– сказал Дубовик.
При этом в течение последних недель Трамп действительно сделал много жестких заявлений против Путина. Также пошел определенный прогресс по продаже американского оружия для Украины. Ситуация действительно меняется. И будет очень интересно увидеть, что же произойдет после окончания дедлайна для Путина.
Добавим, пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Трамп был достаточно терпеливым, а в Кремле неправильно это интерпретировали. Теперь приходит время ввести санкции против российской нефти.