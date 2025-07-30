Президент США Дональд Трамп сократил дедлайн для Путина по прекращению огня до 10 дней. Далее должны последовать значительно более жесткие действия. И ситуация уже меняется.

Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, отметив, что Трамп действительно активизировался. Он сократил срок для Путина по ряду причин.

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Чего ожидать от Трампа?

Как отметил Дубовик, сейчас сложно спрогнозировать, на что именно пойдет Трамп против России. Это вполне могут быть и решительные действия, и стандартные "последние китайские предупреждения", которые уже неоднократно были.

Почему сейчас пошло сокращение? Есть несколько версий. Его все же критиковали и в США, и в Европе из-за того, что он "развязал руки" Путину на 50 дней. Также Трамп продолжает оставаться в центре внимания и отвлекает от острых моментов внутриполитической жизни. В том числе и скандала вокруг Эпштейна,

– сказал Дубовик.

При этом в течение последних недель Трамп действительно сделал много жестких заявлений против Путина. Также пошел определенный прогресс по продаже американского оружия для Украины. Ситуация действительно меняется. И будет очень интересно увидеть, что же произойдет после окончания дедлайна для Путина.

Добавим, пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Трамп был достаточно терпеливым, а в Кремле неправильно это интерпретировали. Теперь приходит время ввести санкции против российской нефти.