Дональд Трамп заявил, что разочарован Владимиром Путиным, который показал, что не заинтересован в мире. Поэтому он сократил дедлайн для России, который ранее составлял 50 дней, до 10 – 12 дней. На действия президента США влияет фактор Китая.

Дело в том, что Трамп не заинтересован, чтобы Украина была под контролем Китая, который позволяет России продолжать войну. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", общественный деятель Валерий Клочок.

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Новый дедлайн для России

Валерий Клочок отметил, что Трамп требует от Путина прекратить войну немедленно. Ранее он проводил с ним телефонные разговоры, велось общение между американской и российской делегациями. Сейчас американский лидер публично заявляет о дедлайнах для России.

Известно, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия приняла во внимание заявление Трампа, но продолжит воевать. Это означает, что враг не отказывается от своей стратегии и будет дальше атаковать Украину. Кремль отвечает, что продолжит войну против Украины, потому что их поддерживает Китай.

Это не ложится в концепцию Трампа, который против того, чтобы Украина перешла под контроль Китая. Потому что КНР сегодня является ключевой фигурой, которая руководит этими процессами, оказывая помощь России или нет. Понятно, что Пекин прежде всего заинтересован в подконтрольности тех регионов, где много редкоземельных минералов в Украине,

– считает общественный деятель.

По его словам, поэтому было подписано соглашение о недрах, большое соглашение о сотрудничестве между Украиной и США. Потому что Китай является монополистом в мире на поставку этих элементов всему миру.

Есть надежда на то, что и в Китае могут произойти внутренние процессы. Ведь не все согласны с политикой Си Цзиньпина. Постоянные разговоры о том, что китайская экономика должна дальше развиваться, находят определенное негативное восприятие даже среди членов правительства.

Поэтому я сейчас вижу, что заявление Кремля – это заявление Пекина. Это совместное заявление о том, что "мы воюем дальше". Следующий шаг за Трампом,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

К слову, политолог Игорь Рейтерович предположил, что сокращение дедлайна для России по заключению соглашения связано с Китаем. По его словам, Дональд Трамп заключил выгодную сделку с Европой именно благодаря войне России против Украины, а сейчас он может использовать эту войну как инструмент давления на Китай.