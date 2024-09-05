Враг имеет четкий дедлайн: в ВСУ ответили, почему россияне спешат взять Покровск

По радиоперехватам разговоров россиян якобы удалось услышать, что вражеским штурмовым подразделениям на Покровском направлении стоит приказ взять город до 1 октября.

В то же время характер боев, который в последние месяцы наблюдается в районе Покровска, свидетельствует о спешке вражеского командования. В эфире 24 Канала офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий объяснил, почему торопятся россияне.

К теме В 59 ОМПБр сказали, есть ли угроза окружения для ВСУ на Покровском направлении

У россиян еще есть силы

Как отметил офицер 59 ОМПБр, блицкриг у российской армии на Покровском направлении не удался. Сейчас вражеские войска были вынуждены сосредоточиться на боях в районе Селидово, Невельского, Карловки, чтобы обезопасить свой левый фланг прорыва на Покровск.

Сейчас оккупанты спешат, ведь понимают, что скоро начнутся дожди. На линии, где сейчас находятся вражеские подразделения, не очень походишь и не поездишь даже. Донецкий грунт очень тяжелый. Там ступишь в мокрую землю и тебе сразу 10 килограммов к обуви прилипнет. Техника также там не протянет,

– сказал Цехоцкий.

Конечно, россияне хотели бы зайти в Покровск, однако по мнению офицера 59 ОМПБр, этого не будет. Силы обороны всегда готовы к любому развитию событий, но учитывая, как сейчас развивается ситуация, то шансов у врага очень мало.

"Хотя у противника еще много сил, поэтому враг будет пытаться. Однако в отдельных местах Вооруженные Силы восстанавливают свои позиции, несмотря на значительное преимущество врага в количестве", – добавил Цехоцкий.

Важно! Присоединяйтесь к сбору 59 ОМПБр на нужды для пилотов бомберов. Задонатить можно на банке по ссылке или по номеру карты 537541121684311