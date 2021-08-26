Дедлайна нет, – Блинкен анонсировал продолжение эвакуации людей из Кабула после 31 августа

Белый дом не устанавливал никаких крайних дат, после которых не будут помогать американцам или союзникам покинуть Афганистан.

В этом заверил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Однако – США действительно намерены завершить миссию в Афганистане до 31 августа.

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Блинкен: Эвакуацию из Кабула продолжат

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Тони Блинкен на брифинге 25 августа заявил, что американская миссия в Афганистане по плану завершится 31 августа. Тем не менее чиновники продолжат помогать желающим уезжать из Кабула и после этой даты.

Хочу быть предельно четким: в нашей работе нет дедлайна касаемо помощи любым гражданам США, которые еще остались (в Афганистане – 24 канал) и хотят уехать, а также и многим афганцам, стоявшим рядом с нами много лет, которые тоже хотят уехать, но пока не смогли этого сделать. Мы будем прилагать усилия ежедневно и после 31 августа,

– заверил Блинкен.

Он добавил, что талибы взяли на себя публичные и частные обязательства гарантировать безопасный проход в аэропорт для американцев и афганцев группы риска, которые хотят покинуть Афганистан.

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По теме продления работы представителей США в Афганистане после 31 августа Блинкен уточнил:

"Мы разрабатываем детальные планы того, как сможем в дальнейшем оказывать консульскую поддержку и облегчать выезд тем, кто еще хочет уехать. Мы сделаем все возможное, чтобы их ожидания оправдались".

Но Пентагон говорит, что желающих еще более 10 тысяч.