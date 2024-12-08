Deep State обновили карту: у врага есть 6 продвижений

Аналитики проекта Deep State традиционно выложили обновление карты фронта. Они сообщили, что в течение суток зафиксировано шесть продвижений оккупантов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Что захватили россияне 7 декабря

Враг продвинулся возле Возрождения, Шевченко, Новотроицкого, Пушкино, Сторожевого и в Торецке,

– сказано в заметке.

Большинство продвижений, а именно четыре, – на Покровском направлении. Это Возрождение (или Новый Труд), Шевченко, Новотроицкое, Пушкино. Возрождение и Шевченко совсем рядом. И уже хорошо заметно, как захватчики формируют там новые клешни, одновременно двигаясь на оба населенных пункта.

Сторожевое, в котором тоже есть продвижение, – на Времовском направлении.

Продвижение в Торецке

Что пишет Генштаб о боях

Несколько населенных пунктов из отчета Deep State фигурировали и в отчете Генштаба.

"На Покровском направлении в течение дня враг совершил 35 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Луча, Лисовки, Даченского, Пушкино, Зари, Гродовки, Сухого Яра, Мирнограда, Желтого, Нового Труда и Новотроицкого. Противник применял авиационные средства поражения по Новотроицкому. По предварительным подсчетам, сегодня ВСУ ликвидировали 146 и ранили 194 оккупанта на этом направлении; уничтожили две боевые бронированные машины, три автомобиля", – написали там.