ВСУ отбросили оккупантов из Успеновки, – Deep State

Силы обороны отбросили российских захватчиков из села Успеновка Донецкой области. В то же время враг также имел продвижение на фронте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Какая сейчас ситуация на фронте

Аналитики Deep State обновили карту фронта и сообщили об изменениях на поле боя. Так, украинские защитники отбросили силы противника из населенного пункта Успеновка Донецкой области.

ВСУ отбросили россиян в Успеновке: смотрите на карте

Вместе с тем, враг имел продвижение на фронте. Так, по данным Deep State, россияне оккупировали село Запорожье в Покровском районе Донецкой области.

Россияне захватили село Запорожье: смотрите на карте

Кроме того, силы противника продвинулись вблизи Скудного и Новоочеретоватого на Новопавловском направлении.

Где продвинулись россияне: смотрите на карте

Как сообщал в утренней сводке Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 98 боестолкновений. Больше всего штурмовых действий враг совершил на Покровском направлении.