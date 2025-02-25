Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.

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Яка зараз ситуація на фронті

Аналітики Deep State оновили карту фронту та повідомили про зміни на полі бою. Так, українські захисники відкинули сили противника з населеного пункту Успенівка Донецької області.

ЗСУ відкинули росіян в Успенівці: дивіться на карті

Разом з тим, ворог мав просування на фронті. Так, за даними Deep State, росіяни окупували село Запоріжжя у Покровському районі Донеччини.

Росіяни захопили село Запоріжжя: дивіться на карті

Крім того, сили противника просунулися поблизу Скудного та Новоочеретуватого на Новопавлівському напрямку.

Де просунулися росіяни: дивіться на карті

Як повідомляв у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 98 боєзіткнень. Найбільше штурмових дій ворог здійснив на Покровському напрямку.