Потери на 15 миллиардов долларов: Сырский оценил эффективность дальнобойных ударов по России

Дальнобойные удары по оккупантам –сильная сторона Украины. За 2025 год защитники нанесли врагу потерь на более 15 миллиардов долларов.

Об эффективности deep strike главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью LB.ua.

Насколько эффективны украинские deep strike?

Сырский говорит, что Deep Strike – сильная сторона Украины. "Это признают и враг, и наши партнеры, и союзники. Потому что мы относительно малыми и дешевыми средствами наносим ущерб", – подчеркнул он.

Например, за 25 год защитники поразили 719 целей противника и нанесли ему потерь на более 15 млрд долларов.

Мы существенно снизили добычу нефти. А мы знаем, что нефть – это основной экспортный потенциал России и, в принципе, основной источник формирования ее военного бюджета,

– подчеркнул главнокомандующий.

Доход от добычи нефти составил 130 миллиардов долларов, а военный бюджет России в 2025 году – 175 млрд долларов. "Собственно, мы уменьшаем источник нахождения средств для финансирования войны. Поэтому deep strike играет решающую роль", – говорит Сырский.

Когда в России было громко в последнее время?