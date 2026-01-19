Потери на 15 миллиардов долларов: Сырский оценил эффективность дальнобойных ударов по России
- Украинские дальнобойные удары нанесли России потери более чем на 15 миллиардов долларов в 2025 году, поразив 719 целей.
- Эти удары существенно снизили добычу нефти, что является основным источником финансирования военного бюджета России, который в 2025 году составлял 175 миллиардов долларов.
Дальнобойные удары по оккупантам –сильная сторона Украины. За 2025 год защитники нанесли врагу потерь на более 15 миллиардов долларов.
Об этом пишет 24 Канал. Об эффективности deep strike главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью LB.ua.
Насколько эффективны украинские deep strike?
Сырский говорит, что Deep Strike – сильная сторона Украины. "Это признают и враг, и наши партнеры, и союзники. Потому что мы относительно малыми и дешевыми средствами наносим ущерб", – подчеркнул он.
Например, за 25 год защитники поразили 719 целей противника и нанесли ему потерь на более 15 млрд долларов.
Мы существенно снизили добычу нефти. А мы знаем, что нефть – это основной экспортный потенциал России и, в принципе, основной источник формирования ее военного бюджета,
– подчеркнул главнокомандующий.
Доход от добычи нефти составил 130 миллиардов долларов, а военный бюджет России в 2025 году – 175 млрд долларов. "Собственно, мы уменьшаем источник нахождения средств для финансирования войны. Поэтому deep strike играет решающую роль", – говорит Сырский.
Когда в России было громко в последнее время?
Ночью 19 января после 01:00 в Саратове раздавались взрывы. Всего было слышно более 10 мощных взрывов. Также на громкие звуки сирены и отдаленный грохот жаловались жители Энгельса.
Кроме того, украинские дроны атаковали полигон "Капустин Яр" в Астраханской области, где запускают баллистические ракеты средней дальности из комплекса "Орешник".