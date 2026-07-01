Такое мнение в беседе с 24 Каналом высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, подчеркнув, что даже сегодня россияне могут приобрести бензин, но в ограниченном количестве.

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Дефицит бензина: как Россия пытается решить проблему?

Россия обещает населению улучшить ситуацию с наличием бензина на АЗС за счет импорта. Закупки топлива будут осуществляться в Беларуси и Индии. Клочок напомнил, что страна-агрессор и в прошлом году занималась импортом нефтепродуктов из разных государств, но в меньшем объеме – ориентировочно в 1,5 раза.

Россияне решали эту проблему и сейчас также будут это делать. Они будут восстанавливать заводы. Эта ситуация с дефицитом топлива в России может остаться навсегда только в том случае, если она не восстановит свои нефтеперерабатывающие мощности. Она движется к этому. Это для нее вызов,

– отметил Клочок.

Подробнее о ситуации с горючим в России: смотрите в видео

Среди российского населения нарастает паника

Ситуация вокруг постоянных атак на российские НПЗ и, как следствие, нехватка горючего сеют панику среди населения в России и на оккупированных ею территориях, в частности в Крыму. По словам руководителя Центра общественной аналитики, эта паника не носит тотальный характер, но все больше распространяется.

"Возникающие споры между россиянами обостряют вопрос о целесообразности войны. В связи с ударами по производственным мощностям, задействованным в ВПК, а также из-за работы РЭБ, когда БпЛА попадают в частные дома, россияне теперь четко осознают, что война пришла и на их территорию. Она носит зеркальный характер", – подчеркнул Клочок.

Такое развитие событий, по мнению руководителя Центра общественной аналитики, помогает Украине изменить дискурс в мире в отношении ускорения переговорного процесса. Ситуация вокруг него непростая, но определенные сигналы из Кремля сейчас поступают.

Путин сейчас, словно загнанная крыса, пытается что-то предпринять (ядерные угрозы, активность Беларуси, диверсии против стран Балтии) и выправить для себя ситуацию. Клочок напомнил, что уже однажды российский диктатор оказывался в подобном положении после успешной Харьковской операции в 2022 году. Однако тогда он объявил в России частичную мобилизацию. Возможно, в этом году тоже прибегнет к такому шагу.

Кто сказал, что он не способен это повторить? Может. Он к этому активно готовится. Это может произойти после выборов в Госдуму России,

– предположил Клочок.

Возвращаясь к теме нехватки горючего у россиян, руководитель Центра общественной аналитики подчеркнул, что следует понимать: в России есть власть, и хотя она тоталитарная, но пытается улучшить ситуацию и, по его словам, достигает определенных результатов. Он также добавил, что враг действует зеркально и атакует украинские АЗС, чтобы тоже создать Украине проблемы с топливом.