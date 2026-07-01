Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в беседе с 24 Каналом обратил внимание на заявление, прозвучавшее на днях в российской Госдуме, о том, что такой жизни с безпроблемной возможностью заправить автомобиль, какая была в России раньше, населению уже не стоит ожидать. То есть чиновники прямо предупредили людей об этом, чтобы они привыкали к новым реалиям.

Смотрите также : Топливный кризис уже на Дальнем Востоке: бензина не хватает, а очереди на АЗС километровые

Топливный коллапс: какая новая проблема ждет Россию?

Анализируя ситуацию с топливным кризисом в России, бывший сотрудник СБУ поделился, что был шокирован тем, как быстро и каким образом российская пропаганда отреагировала на нехватку бензина. Он уточнил, что начали появляться заказные статьи со ссылкой на неких экспертов, которые заявили, что, согласно недавним исследованиям, заправка транспорта до полного бака якобы наносит ему вред.

Россияне привыкают к этому. Вот у них нет интернета, все блокируют, даже "белые" списки не работают. Привело ли это к массовым акциям, недовольству? Закрылся бизнес, ориентированный на онлайн-торговлю, и на этом все, затишье,

– констатировал Ступак.

Об усугублении топливного кризиса в России: смотрите в видео

По мнению бывшего сотрудника СБУ, Украина в дальнейшем может удачно сыграть на кампании по сбору урожая в России. Из-за дефицита топлива российские аграрии, как отметил Ступак, рискуют не собрать урожай вовремя, тогда он сгниет и, как следствие, они понесут колоссальные убытки. В такой ситуации Россия будет вынуждена предпринять два шага.

Первый – компенсировать аграриям убытки, иначе в следующем году они не выйдут на посевную. Второй шаг – примерно через полгода (осень, зима и начало весны) придется закупать продукцию, которая сгниет на полях из-за того, что не будет собрана, в Китае, Индии и Казахстане,

– заявил Ступак.

А это обернется дополнительными расходами для федерального бюджета России, в котором образовалась дыра. Однако он не исключает, что российские аграрии могут напрячься и достать горючее в несколько раз дороже рыночной цены, тогда они все равно понесут огромные убытки, и эта продукция не будет конкурентоспособной. В таком случае российскому бюджету опять же придется предусмотреть компенсации.

Подводя итог, Иван Ступак выразил убеждение, что это станет самой глубокой раной для российской экономики, которая будет свербеть как минимум следующие шесть месяцев.