По данным внешней разведки Украины, нехватка бензина сказывается на российском сельском хозяйстве и доставке помощи оккупационным войскам в зоне боевых действий. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Какие последствия имеет дефицит бензина для россиян на фронте?

Российские фермеры жалуются на нехватку топлива. Из-за ограничений на продажу бензина водители погрузчиков вынуждены заправляться почти каждый час.

Кроме того, запрет на заправку канистр затрудняет работу бульдозеров и экскаваторов, которые не могут выезжать на дороги общего пользования, чтобы добраться до заправок.

В СЗРУ отметили, что топливный кризис может привести к потере до 30% урожая в этом сезоне.

13 июля российское оппозиционное издание "Верстка" сообщило, что из-за дефицита топлива несколько российских волонтерских организаций испытывают трудности с доставкой гуманитарной помощи в район боевых действий.

В частности, волонтеры краснодарского фонда "Добротворцы" заявили, что нехватка бензина на заправках вдоль трасс на оккупированных территориях Украины значительно затрудняет перевозку грузов, а в оккупированной части Запорожской области бензина вообще нет.

В движении сопротивления "Атеш" рассказали, что в Крыму и в Херсонской области командование ограничило заправку мобильных огневых групп и подразделений ПВО. Военным выдают минимум топлива и разрешают использовать технику только во время боевых задач.

Напомним, что в России в июне 2026 года резко подорожал бензин – в среднем на 6,88%. По данным ISW, одной из главных причин стали украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Больше всего выросли цены на АИ-92 (7,3%), АИ-95 (6,7%) и дизельное топливо (7,1%). За год розничные цены на бензин в России подскочили почти на 20%.

Аналитики отмечают, что из-за украинских ударов Россия столкнулась с дефицитом топлива, который уже охватил как минимум 78 из 83 регионов страны и временно оккупированные территории Украины.