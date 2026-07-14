За даними зовнішньої розвідки України, брак бензину впливає на російське сільське господарство та доставку допомоги окупаційим військам у зоні бойових дій. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Які наслідки дефіцит бензину має для росіян на фронті?

Російські фермери скаржаться на нестачу пального. Через обмеження на продаж бензину водії навантажувачів змушені заправлятися майже щогодини.

Також заборона заправляти каністри ускладнює роботу бульдозерів та екскаваторів, які не можуть виїжджати на дороги загального користування, щоб дістатися до заправок.

У СЗРУ зазначили, що паливна криза може призвести до втрати до 30% врожаю цього сезону.

13 липня російське опозиційне видання Verstka повідомило, що через дефіцит пального кілька російських волонтерських організацій мають труднощі з доставкою гуманітарної допомоги в район бойових дій.

Зокрема, волонтери краснодарського фонду "Добротворці" заявили, що нестача бензину на заправках уздовж трас на окупованих територіях України значно ускладнює перевезення вантажів, а в окупованій частині Запорізької області бензину взагалі немає.

У русі опору "Атеш" розповіли, що у Криму та на Херсонщині командування обмежило заправку мобільних вогневих груп і підрозділів ППО. Військовим видають мінімум пального та дозволяють використовувати техніку лише під час бойових завдань.

Нагадаємо, що у Росії в червні 2026 року різко подорожчав бензин – у середньому на 6,88%. За даними ISW, однією з головних причин стали українські удари по російських нафтопереробних заводах. Найбільше зросли ціни на АІ-92 (7,3%), АІ-95 (6,7%) і дизельне пальне (7,1%). За рік роздрібні ціни на бензин у Росії підскочили майже на 20%.

Аналітики зазначають, що через українські удари Росія зіткнулася з дефіцитом пального, який уже охопив щонайменше 78 із 83 регіонів країни та тимчасово окуповані території України.