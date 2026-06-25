"Фронт просто остановится": у Путина возникла одна из самых серьезных проблем за время войны

В России более 50 регионов, включая столицу, ввели ограничения на продажу бензина. В регионах уже фиксируются случаи перекачки и краж топлива в пользу Москвы и Санкт-Петербурга.

Журналист, аналитик по международным вопросам Александр Демченко пояснил "24 Каналу", что если дефицит дойдет до Ростова и Южного военного округа, это может окончательно остановить наступление на фронте.

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Почему в России начали ограничивать продажу бензина?

Страна-"заправка" стремительно остается без бензина, а власти более десяти регионов объявили о дополнительных ограничениях на продажу топлива, отметив, что все это для борьбы с ажиотажным спросом. Так, например, в Саратовской области на одно авто теперь разрешено покупать не более 30 литров топлива, в Омской области лимит составляет 40 литров бензина или дизеля. Причем разрешают заправляться исключительно в бак.

В Иркутской области вообще решили, что владельцы заправок будут устанавливать ограничения самостоятельно. Сейчас лимиты на продажу бензина уже действуют в более чем пятидесяти регионах, и они распространились на Москву и Ленинградскую область.

Я вчера видел, как в Москве — не в Московской области, не в Ленской области — мужчины устроили настоящую потасовку из-за канистры с бензином. Поэтому бензина в России нет,

– сказал Демченко.

Недавно состоялись ежегодные июньские встречи, на которых Путин собирает курсантов и встречается с министрами. Во время этого выступил вице-премьер-министр России Александр Новак. И Путин ему сказал: "Надо обеспечить Россию бензином". А Новак публично ответил: "А у меня нет бензина, мне нечем обеспечивать".

Может ли топливный кризис остановить российский фронт?

В Московской и Ленинградской областях топливо практически заканчивается, в то время как власти пытаются хоть как-то компенсировать дефицит в самой Москве. Хотя для Путина лично топливо всегда найдётся.

Особенно остро кризис ощущается на временно оккупированных территориях — в Донецкой, Луганской областях и Крыму, где топлива фактически нет вовсе. А в вопросах войны от бензина зависит функционирование фронта.

Если нет бензина и фактически закрыты все НПЗ, фронту нечем обеспечивать полеты, ракетные атаки, подвоз боеприпасов и установку ракет на пусковые установки — для этого тоже нужен дизель. У Путина разваливается вся система ведения войны. Мобилизация этого не спасёт — топлива нет, логистика разрушена. Если кризис дойдёт до Ростова, фронт окончательно остановится. И это станет колоссальной проблемой для Путина и его режима,

– подчеркнул Демченко.

Как долго Россия может воевать без запасов топлива: смотрите в видео