Какой дефицит бюджета Украины на 2023 год: Подласа рассказала, как помогают партнеры

В украинском бюджете на 2023 год будет существенный дефицит. Однако международные партнеры покрывают большую часть нехватки. Уже есть гарантированные 28 миллиардов долларов финансовой помощи. Но нужно немного больше.

Об этом 24 Каналу рассказала председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа. По ее словам, на 2023 год планировался дефицит бюджета в 38 миллиардов долларов. Однако сейчас правительство готовит новые изменения, где увеличат расходную часть в 537 миллиардов гривен.

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Достаточно большая сумма уйдет на оборону. Почти 90% дополнительных расходов – расходы на оборону. Соответственно и дефицит госбюджета увеличится по сравнению с предварительно принятым планом. Он превысит 40 миллиардов долларов,

– отметила Подласа.

Как Украина будет покрывать дефицит бюджета

Как рассказала Подласа, уже договорено, что Украина получит 18 миллиардов макрофинансовой помощи от ЕС и 10 миллиардов долларов от США. Также продолжаются переговоры с МВФ о новой расширенной программе поддержки – в частности, о льготном кредитовании бюджета на сумму до 5 миллиардов долларов.

Остальные средства нужно еще найти. Есть надежды на Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и т.д. Также Украина рассчитывает на правительства Канады, Германии, Великобритании и других стран, которые помогали и в 2022 году.

Какой дефицит бюджета в Украине на 2023 год: смотрите видео

Важно то, что средства от международных партнеров не могут быть использованы на войну. Они тщательно контролируют этот вопрос. А все потребности в обороне Украина покрывает из собственного бюджета.

На войну и оборону тратим только то, что зарабатываем как государство. От налоговой, таможни, приватизации, ОВГЗ и т.д. Больше всего зарабатываем из налоговой, таможни, военных облигаций. На оборону мы тратили более 1 триллиона гривен. Сейчас расходы вырастут еще на 500 миллиардов,

– сообщила Подласа.

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