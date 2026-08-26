Понятия не имею, откуда Зеленский это взял, – Федоров о дефиците бюджета в Минобороны

На днях президент Украины заявил, что в результате действий Федорова во время его работы в Министерстве обороны в бюджете образовался значительный дефицит. Бывший министр обороны опроверг эти обвинения.

Кроме того, он заявил, что был инициатором ударов по российской логистике. Об этом бывший министр обороны рассказал в интервью Reuters.

Что сказал Федоров?

Бывший чиновник утверждает, что именно он был движущей силой кампании с использованием дронов, направленной против топлива и военной логистики россиян на оккупированной части юга Украины. Он подчеркнул, что это создавало проблемы для Кремля на фронте.

Федоров заявил, что у Украины есть еще несколько месяцев, чтобы продолжать изоляцию Крыма, прежде чем Россия придумает способ противостоять этой тактике. Ранее экс-глава Минобороны рассказал, что именно его решение использовать расходы, запланированные на вторую половину 2026 года, в первые 6 месяцев привело к успеху кампании.

Владимир Зеленский на днях прокомментировал эти слова. По словам президента, перенос расходов на опережение оставил дыру в бюджете Минобороны в размере 27 миллиардов долларов. Он сказал, что для Украины, зависимой от доноров, это серьезная проблема.

Федоров заявил, что не имеет представления, откуда Зеленский взял эту цифру. Бывший чиновник подчеркнул, что министерство разработало план расходов, который опирался на экономию от новых тендеров на закупки и международную поддержку.

К концу года дефицит бюджета по нашему плану составлял около пяти миллиардов долларов, и мы знали, откуда его возьмем. Возможно, план изменился, и появились новые проекты, требующие такого бюджета,

– сказал экс-министр.

Бывший чиновник также заявил, что, придя в Минобороны, он увидел, что руководители департаментов назначены по приказу украинских оборонных компаний для лоббирования их интересов.

В том же интервью Михаил Федоров подчеркнул, что Украина теряет преимущество в войне. Он рассказал, что укоренившаяся коррупция и "отсутствие политической независимости в государственных институтах" сдерживают развитие страны.